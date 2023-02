Diagnoza grypy w 3 minuty bez wychodzenia z domu. Polska firma wprowadziła na rynek rewolucyjny produkt

Prosty test, który umożliwia lekarzom szybsze podjęcie decyzji dotyczące sposobu leczenia pacjent – to nie sen przyszłości. Polska firma SensDX opracowała narzędzie umożliwiające rozróżnienie infekcji bakteryjnej oraz wirusowej.

/ YouTube / NCBR

Firma SensDX zajmuje się opracowywaniem oraz wdrażaniem testów opartych o biosensory, które w kilka minut pomagają zdiagnozować różne choroby na ich wczesnym etapie rozwoju. Urządzenie połączone jest z aplikacją mobilną, która umożliwia interpretację otrzymanych wyników.

- Koncepcja powstania SensDx narodziła się kilkanaście lat temu, gdy zdałem sobie sprawę, że na rynku nie ma „sensownych” testów różnicujących infekcje wirusowe i bakteryjne, że lekarze nie mają dobrych jakościowo narzędzi diagnostycznych. W wyniku realizacji jednego z unijnych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego powstał nasz flagowy test wykrywający wirusa grypy. W sumie realizujemy aż 12 projektów współfinansowanych z UE, których celem jest opracowanie produktów, upowszechnienie wyników czy promocja międzynarodowa - mówił dr Dawid Nidzworski, wiceprezes spółki SensDx, w rozmowie z portalem pulsmedycyny.pl.

„Objawy grypy są zbliżone do innych infekcji górnych dróg oddechowych wywoływanych przez bakterie, dlatego często niepotrzebnie stosuje się terapię antybiotykową, co negatywnie wpływa na organizm, a także powoduje antybiotykooporność (co jest problemem narastającym w przypadku wielu infekcji bakteryjnych). Flusensor wykrywa wirusa grypy we wczesnej fazie rozwoju, co skutecznie zapobiega jego rozprzestrzenianiu. Dzięki sprawnej i precyzyjnej identyfikacji pozwala na zastosowanie odpowiedniej terapii bez potrzeby podawania antybiotyku” – czytamy na stronie internetowej firmy.

Badania nad produktem i jego prototypem firma SensDX sfinansowała z Funduszy Europejskich. A dokładnie mówiąc - z regionalnej puli środków unijnych zarezerwowanych dla Mazowsza. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa z Warszawy i jej okolic nie będą mogły otrzymać finasowania w nadchodzących konkursach. Powodem wyłączenia jest przekroczenie poziomu PKB per capita uprawniającego do korzystania z unijnej pomocy publicznej.

To nie koniec produktów wprowadzonych na rynek przez firmę SensDX. Kolejnym urządzeniem jest czytnik Mobi SensDx, który „ułatwia wykrywanie patogenu na bardzo wczesnym etapie infekcji, co pozwala na szybką reakcję lekarza” – wskazują autorzy projektu oraz dodają, że dzięki temu możliwy jest „wybór odpowiedniego protokołu leczenia, co pozwala uniknąć stosowania antybiotyków w przypadku wykrycia infekcji wirusowej. Co więcej, dzięki naszej technologii możliwe jest również wykrywanie markerów onkologicznych, DNA i RNA”.

Czytnik Mobi SensDx powstał na bazie doświadczeń projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z krajowego programu (tj. krajowej puli środków unijnych) - Inteligentny Rozwój.

Dominika Florek