Polska firma bierze pod swoje skrzydła 35 tys. uchodźców z Ukrainy

Polska firma dołącza do grona koncernów, które mają zamiar zatrudnić i wyszkolić 250 tys. imigrantów. W tym roku uwaga skierowana jest głównie na uchodźców z Ukrainy, których w UE jest już 5 mln.

fot. EWL Group / / Materiały dla mediów

Co najmniej 35 tys. uchodźców z Ukrainy - tyle bierze na siebie firma EWL Group, jako jedyne przedsiębiorstwo z polskim kapitałem uczestnicząca w szczycie w Paryżu. Zobowiązała się wesprzeć ich w poszukiwaniu pracy na okres trzech lat na rynkach w Polsce (nad Wisłą tymczasowy dom znalazło najwięcej, bo aż 1,5 mln osób na 5 mln, które przyjechało do UE), Czechach, Niemczech, Holandii, Rumunii i Litwie.

- Polska odniosła duże sukcesy nie tylko obszarze działań pomocowych, ale również w aktywizacji zawodowej uciekających przed wojną ukraińskich obywateli – mówił podczas paryskiego szczytu Andrzej Korkus, prezes EWL Group. - Nasza firma dzięki rozwiązaniom technologicznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb, po wybuchu wojny do grudnia 2022 roku pomogła znaleźć pracę dla 12 tys. ukraińskich uchodźców. Razem możemy dokonać znacznie większego postępu. Jesteśmy oddani wspieraniu idei globalnej mobilności. Wierzymy, że bezpieczna i legalna praca przynosi korzyści całej wolnej globalnej społeczności – dodawał.

Wśród światowych marek, które zobowiązały się do zatrudnienia uchodźców w ciągu kolejnych trzech lat w krajach Europy, znalazły się m.in. Amazon, Hilton, Marriott International, ISS, a także Teleperformance, Accenture, Adidas, Blackstone, bp, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L'Oréal Group, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop oraz The Kraft Heinz Company.

Wiele firm, m.in. Accenture, Generali, Microsoft, Cisco, Unilever oraz Indeed przeszkoli ponad 86 tys. uchodźców, aby pomóc im w rozwijaniu poszukiwanych na rynku umiejętności, a także we wsparciu lepszej znajomości europejskiego rynku pracy.

Zdaniem Margaritisa Schinasa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który brał udział w Szczycie TENT, bezprecedensowe wsparcie ze strony przedsiębiorstw z całego kontynentu będzie miało kluczowe znaczenie dla umożliwienia dziesiątkom tysięcy Ukraińców utrzymania siebie i swoich bliskich w Ukrainie.

- W sytuacji, gdy nie widać końca rosyjskiej inwazji na Ukrainę i gdy Unia Europejska przyjmuje miliony Ukraińców – konieczne jest, aby uchodźcom zaoferować długoterminową integrację i nadzieję poprzez wsparcie ich dostępu do zatrudnienia” – powiedział Margaritis Schinas podczas przemówienia otwierającego konferencje.

Z kolei międzynarodowe agencje pracy, a oprócz EWL Group także Adecco, Randstad oraz ManpowerGroup, łącznie zadeklarowały pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla ponad 150 tys. uchodźców.

Mottem Hamdiego Ulukaya, założyciela i prezesa TENT Partnership for Refugees, jest stwierdzenie, że gdy uchodźca znajduje pracę, przestaje być uchodźcą.

„Jestem bardzo dumny z tego, że firmy występujące dziś z inicjatywą pomogą ponad 250 tys. uchodźców z Ukrainy i innych krajów w Europie stanąć na nogi i dadzą im szansę na godne życie” – powiedział Hamdi Ulukaya.

aw/EWL Group