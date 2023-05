Polska elektrownia jądrowa. Rząd przyjął uchwałę ws. zapewnienia finansowania jej budowy

Reaktor Orlenu coraz bliżej. Prezes PAA wydał opinię o wybranych założeniach technicznych Prezes PAA wydał ogólną opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 - poinformowała Agencja we wtorek. Opinia to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy, który został złożony do agencji w ubiegłym roku - podała PAA.