Polska elektrownia jądrowa. "Rząd potrzebuje czasu na dodatkowe analizy"

Rząd potrzebuje jeszcze czasu na dodatkowe analizy przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru technologii dla projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce - poinformowała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

"Chcemy decyzję podjąć, ale potrzebujemy czasu na dodatkowe analizy" - powiedziała minister na konferencji prasowej.

Jak przypomniała, ponad 18 miesięcy temu zawarto umowę polsko-amerykańską zakładającą współpracę na rzecz przygotowania projektu, dokumentacji, modelu finansowego, a efektem umowy ma być decyzja polskiego rządu, czy amerykańska technologia zostanie wybrana. Jednocześnie jednak na stole pojawiły się też dwie inne, niezależne oferty: francuska i koreańska.

"Komunikowaliśmy jakiś czas temu, że umowny termin 30 dni na podjęcie decyzji czy wybieramy technologię amerykańską jest zobowiązaniem wynikającym z dokumentu, ale to 3 tys. stron dokumentacji. (...) Każdy członek rządu ją otrzymał i ma czas, by się zapoznać. Kierujemy do strony amerykańskiej pytania doprecyzowujące, wyjaśniające" - powiedziała Anna Moskwa.

"Jest ważne, by decyzja podjęta została pilnie, ale biorąc pod uwagę ważność tej decyzji, jeszcze chwilę potrzebujemy na wewnętrzne analizy i końcowe podjęcie decyzji" - dodała.

Minister powiedziała, że wybór technologii, zaplanowany na ten rok, nie spowalnia innych decyzji dot. tego projektu. To ok. 40 proc. całości nakładów. (PAP Biznes)

