Polska elektrownia jądrowa. Podpisano umowy na budowę z Westinghouse i Bechtel

"Bezpieczeństwo jądrowe oznacza bezpieczeństwo narodowe" - podkreślił Mark Brzezinski podczas czwartkowego wystąpienia wz. z podpisaniem umowy ws. konsorcjum projektowego i usług inżynierskich między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a amerykańskimi firmami Westinghouse i Bechtel przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Jak wskazał Brzezinski, Stany Zjednoczone i Polska zawiązały partnerstwo, "by zapewnić Polakom czystą, bezpieczną energię, dostępną cenowo". "Ludzie zasługują na to, żeby korzystać z rozwoju cywilizacji i otrzymywać czystą energią. Będziemy kontynuować to partnerstwo. Stworzymy to, co będzie korzystne dla wszystkich obywateli i przyszłych pokoleń" - oświadczył ambasador USA w Polsce.

W ocenie Brzezinskiego Polska ma szansę stać się regionalnym liderem w rozmieszczaniu zasobów energetyki jądrowej.

"Wkrótce w Polsce będziemy gościć amerykańską misję handlową - będzie to od 20 do 22 września. Będzie ona zorganizowana przez Instytut Energetyki Jądrowej we współpracy z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych i polskim resortem klimatu i środowiska" - zapowiedział ambasador. Jak wskazał, misja "połączy wiodących liderów i również potencjalnych polskich partnerów, żeby omówić łańcuch dostaw dot. elektrowni jądrowej".

Brzezinski podziękował polskiemu rządowi za "solidne wsparcie dla (...) współpracy w zakresie energii jądrowej". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco