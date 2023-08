Polska eksportem stoi. Najwięcej przychodów przyniosły zboża, mięso i papierosy

Ekonomiści: Wsteczna obniżka cen prądu może obniżyć inflację we wrześniu wyraźnie poniżej 9 proc. Przyjęte w czwartek przez Sejm przepisy przewidujące 5-procentową, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych mogą obniżyć inflację we wrześniu o ok. 0,2 pkt. proc., w rezultacie na koniec III kw. dynamika CPI będzie już wyraźnie poniżej 9 proc. rdr - oceniają ekonomiści Santander BP.