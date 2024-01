Polska dostała od Ukrainy propozycję budowy płatnej autostrady

Z Polski do Pragi dojedziemy autostradą Choć budowana droga S3 biegnąca ze Świnoujścia, przez Szczecin, Zieloną Górę i Legnicę do Czech początkowo kończyć się będzie w polu, to jeszcze w tym roku Czesi rozpoczną budowę autostrady, która będzie jej przedłużeniem. W 2027 r. dojedziemy nią do Pragi.