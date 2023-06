Polska ciągle eksporterem netto. "Wysoka dynamika eksportu branży motoryzacyjnej"

Sergiej Druchyn z PIE zwrócił uwagę, że wzrost eksportu w Polsce spowolnił. "Saldo obrotów towarowych wciąż pozostaje na plusie – jest to wynik słabej konsumpcji towarów w kraju" - wyjaśnił.

Ekspert zwrócił uwagę, że saldo obrotów bieżących w kwietniu zamknęło się nadwyżką 359 mln euro. Jego zdaniem dodatnie wyniki rachunku obrotów bieżących są bezpośrednio związane z ożywieniem obrotów handlowych i utrzymującym się dodatnim saldem usług. Dodał, że spadek konsumpcji w kraju przyczynił się do ograniczenia importu, a eksport nadal zyskuje na sile. "Zauważamy także szybki wzrost wolumenu handlu usługami, co przekłada się na nadwyżki na tym koncie" - podkreślił. Jak dodał, jest to wynik częściowego przenoszenia konsumpcji towarowej do konsumpcji usługowej.

"W najbliższych miesiącach spodziewamy się utrzymania dobrych wyników na rachunku obrotów bieżących" - prognozuje ekspert PIE. Zwrócił uwagę, na znaczny spadek w ostatnim półroczu pesymizmu przedsiębiorców "w kontekście przyszłego zagranicznego portfela zamówień".

Zaznaczył jednak, że saldo dochodów z zagranicy wykazuje duży deficyt. Druchyn prognozuje poprawę tej sytuacji w związku z przewidywanym spadkiem odpływu dywidend z kraju w nadchodzących miesiącach.

PIE oczekuje pogorszenia salda obrotów bieżących pod koniec bieżącego roku, "co ma związek z prognozowaną poprawą krajowej konsumpcji". "Zgodnie z aktualnymi prognozami, deficyt na koniec roku powinien wynieść -1,6 proc. PKB. Pomimo to, jest to dobry wynik na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumował Sergiej Druchyn.

