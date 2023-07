Polska chce atomu. "Kwestie Nuclear Sharing będą omawiane na szczycie NATO"

Stoltenberg: Ukraina nie zostanie oficjalnie zaproszona do NATO na szczycie w Wilnie Liderzy państw NATO nie zaproszą oficjalnie Ukrainy do dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczycie w Wilnie, który odbędzie się w połowie lipca - oświadczył w poniedziałek w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.