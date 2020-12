Polska bije rekordy eksportu i ma potężną nadwyżkę

Premier Włoch: Potrzebne nowe restrykcje, by uniknąć trzeciej fali pandemii

We Włoszech konieczne jest zaostrzenie restrykcji w ramach walki z pandemią, by za wszelką cenę uniknąć jej trzeciej fali - oświadczył premier Giuseppe Conte w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika „La Stampa”.