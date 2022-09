Polska automatami paczkowymi stoi. Znajdujemy się w europejskiej czołówce

fot. Jan Kaminski / / Shutterstock

W Polsce na tysiąc mieszkańców przypadało w zeszłym roku 17 punktów odbioru paczek OOH (ang. out of home delivery – dostawy poza domem). To jeden z najwyższych wyników wśród krajów europejskich – podaje portal WiaodmościHandlowe.pl, powołując się na dane z raportu „Out of home delivery in Europe 2022”.

Polska znajduje się tuż za podium w rankingu krajów w Europie posiadających najwięcej punktów OHH, czyli automaty paczkowe oraz tzw. punkty PUDO (ang. Pick Up Drop Off – nadanie, odbiory). Do PUDO należą m.in. placówki Poczty Polskiej, kioski oraz sklepy, w których można odebrać i nadawać przesyłki.

Na tysiąc mieszkańców naszego kraju przypada 17 punktów odbioru, wynika z raportu „Out of home delivery in Europe 2022”. Wyższe miejsce w zestawieniu zajmuje Dania, gdzie na tysiąc mieszkańców przypada ponad 30 punktów OOH. Na drugim miejscu jest Finlandia (22), a na trzecim Czechy (19).

Z kolei biorąc pod uwagę odsetek punktów PUDO przypadających na tysiąc mieszkańców, Polska również zajmuje czwarte miejsce u w Europie z wynikiem 12 punktów. Więcej punktów PUDO znajduje się w Danii (23 punkty na tysiąc mieszkańców), Czechy (17) oraz Finlandia (15).

W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada pięć automatów paczkowych. Daje to szóste miejsce na tle europejskich krajów. Więcej niż sześć maszyn do obierania i nadawania przesyłek na tysiąc mieszkańców spotkać można w Estonii, Finlandii oraz Danii. Najniższe wyniki wskaźnika są w Grecji, Bułgarii i na Cyprze.

DF