Polska aplikacja rzeczywistości rozszerzonej promuje badania Marsa

Immersion

Aplikację mobilną, która prezentuje w interaktywny sposób różne elementy misji łazika Perseverance i powierzchni Marsa, opracowała polska firma dla amerykańskiego kanału Smithsonian Channel. W aplikacji wykorzystano zdjęcia i inne materiały NASA.

Rzeczywistość rozszerzona to rodzaj technologii łączenia świata realnego z komputerowo generowanymi obrazami. Taka technologia jest przydatna w różnych dziedzinach, np. w lotnictwie, medycynie, a także w muzeach albo grach komputerowych.

Nowa, bezpłatna aplikacja Mission to Mars AR prezentuje w interaktywny sposób różne elementy misji Perseverance, takie jak start, lądowanie, eksplorację powierzchni Marsa. Uwzględniono także wizję przyszłej kolonizacji Czerwonej Planety. Przy pomocy tej techniki można też wirtualnie umieścić najnowszego łazika marsjańskiego NASA na przykład na parkingu pod blokiem albo w naszym garażu. W aplikacji wykorzystano zdjęcia i inne materiały z NASA.

Program powstał na potrzeby amerykańskiego kanału telewizyjnego Smithsonian Channel, który tworzy produkcje inspirowane pracami kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych o nazwie Smithsonian Institution.

Producentem aplikacji jest polska spółka Immersion zajmująca się od 2014 roku wydawaniem różnych produktów związanych z rzeczywistością rozszerzoną.

„Prace nad konceptem rozpoczęły się we wrześniu, co dało nam bardzo mało czasu jak na przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy. To drugi projekt, który robimy we współpracy ze Smithsonian Channel" - opowiada o powstawaniu aplikacji Bartosz Rosłoński, Członek Zarządu Immersion.

Każdy z elementów aplikacji - jak mówi - był konsultowany z NASA oraz ze Smithsonian Institute – państwową organizacją ze Stanów Zjednoczonych zrzeszającą najbardziej rozpoznawalne muzea na świecie, w tym National Air and Space Museum w Waszyngtonie.

Aplikacja mobilna dostępna jest bezpłatnie w sklepach Google Play i AppStore. (PAP)

