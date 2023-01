Polska Wschodnia stawia na start-upy. Dotacje sięgną nawet 3 mln zł

W nowej ofercie Funduszy Europejskich dla makroregionu Polski Wschodniej aktualna pozostanie oferta wsparcia dla tych, którzy zamierzają uruchomić swój start-up. O dofinansowanie będzie można się starać dwukrotnie, a maksymalna kwota dotacji sięgnie 3 mln złotych.

fot. Chaay_Tee / / Shutterstock

Platformy Startowe są propozycją dla osób chcących założyć i rozwinąć swój start-up. Idea programu polega na połączeniu wsparcia w inkubacji nowego pomysłu biznesowego z późniejszą dotacją inwestycyjną. Same Platformy Startowe to konsorcja złożone z uczelni oraz różnorodnych instytucji otoczenia biznesu, których zadaniem jest wspieranie start-upów w procesie inkubacji. Zakończona już poprzednia edycja inicjatywy była pilotażem uruchomionym w ramach programu Polska Wschodnia.

To właśnie z unijnych funduszy przeznaczonych na start-upy skorzystały spółki takie jak Sundose (producent smartsuplementów) czy Pakomatic (konkurujący z InPostem skrzynkami paczkowymi montowanymi w blokach). Innym interesującym przedsięwzięciem biznesowym jest bez wątpienia Sal Multirotor, firma świadcząca usługi wykonywane za pomocą drona. Start-up wykorzystał swoją dotację inwestycyjną na rozwój usługi polegającej na rozwieszaniu liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV.

Wiemy już, że program dla start-upów ruszy ponownie, być może jeszcze w tym roku. Tym razem będzie obejmował swoim zasięgiem nie tylko 5 województw położonych na wschodniej ścianie kraju, ale również woj. mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów). A to oczywiście tylko jedna z szeregu szykowanych zmian.

fot. Bankier.pl /

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

W zbliżającej się wielkimi krokami kolejnej odsłonie programu przewidziane są dwa komponenty, w ramach których udzielane będą dotacje dla start-upów. Pierwszy to możliwość starania się o dotację na wcielenie swojego pomysłu w życie dla tych podmiotów, które z sukcesem ukończą inkubację w wybranej Platformie Startowej. Na tym etapie będzie można się starać o kwotę do 600 tys. złotych, którą pokryjemy maksymalnie 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Finansowaniem objęte będą wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej start-upu, a w szczególności na:

wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;

zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;

koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);

koszty działań marketingowych służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).

Po zakończeniu komponentu z maksymalną dotacją do 600 tys. „przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.)” będą̨ mogły pozyskać́ dodatkowe wsparcie na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform Startowych. W tym przypadku maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 3 mln zł. Jak definiowane będą inwestycje „o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu”, najprawdopodobniej dowiemy się z kryteriów oceny dla programu – tych jeszcze nie zatwierdzono.

Pewne jest już z kolei to, że na wszystkich etapach finansowania priorytet otrzymają projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Poza kryteriami czekamy jeszcze na harmonogram naboru wniosków do programu. Wszystko wskazuje na to, że jako jeden z pierwszych ruszy konkurs, który wyłoni nowe Platformy Startowe mające świadczyć usługi inkubacyjne.

fot. Materiał Partnera /