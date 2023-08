Polska Press wygrywa w sądzie z Onetem. Poszło o Orlen

MEDIA Należąca do Sorosa spółka Pluralis przejęła wydawcę "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" Należąca do miliardera George’a Sorosa spółka Pluralis przejęła większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". To oznacza, że Pluralis przejmuje kontrolę nad Gremi Media" - powiedział PAP redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita", Bogusław Chrabota.