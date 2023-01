Polska 2050 i jej finanse. "Partia nie prowadziła działań politycznych"

Partia Polska 2050 wbrew zarzutom PKW nie prowadziła działań politycznych, co wykażemy w odwołaniu do Sądu Najwyższego od decyzji ws. odrzucenia sprawozdanie finansowego za 2021 r., które w tej chwili powstaje - powiedział w poniedziałek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

23 grudnia "Rzeczpospolita" podała, że PKW odrzuciła sprawozdanie partii Polska 2050 za 2021 r. "Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała +0+ do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych" - wyjaśnia "Rz".

Szymon Hołownia w poniedziałek w Radiu ZET pytany był o sprawozdanie PKW, w którym ta pisze o "patologicznej sytuacji" gdy partia nie wykazywała przychodów i wydatków, jednocześnie prowadząc działania polityczne.

"Partia nie prowadziła działań politycznych, co wykażemy w odwołaniu od tej decyzji do Sądu Najwyższego, które w tej chwili powstaje. Prowadził działalność ruch obywatelski. Jestem przewodniczącym stowarzyszenia, jestem obywatelem Rzeczypospolitej, mam prawo wypowiadać się w tematach politycznych, zabierać głos, składać propozycje. Partia nie działała" - podkreślił Hołownia.

Jak zaznaczył, rejestracja jego partii trwała półtora roku, a trzy miesiące minęło od momentu wydania prawomocnego postanowienia do momentu kiedy "sąd wpisywał to do internetu".

"PKW nie napisała jeszcze o jednej regulacji, o której być może nie wiedziała, która weszła w życie w 2021 roku; w 2018 roku uchwaliła to Unia Europejska, że żaden bank nie miał prawa założyć nam konta, wbrew temu co twierdzi PKW. Bo PKW nam mówi - nie założyli wam konta na prawomocnym wyroku? To trzeba było iść do innego banku. Żaden bank nie miał prawa nam założyć. Byliśmy w wielu bankach, pytaliśmy nie wiem, w siedmiu, ośmiu" - zaznaczył lider Polski 2050.

Pytany, kiedy złoży skargę do Sądu Najwyższego odpowiedział, że w tej chwili czeka na oficjalne doręczenie pisma z PKW, które nadal nie zostało doręczone. "Ta skarga jest już opracowana, natychmiast ją złożymy i będziemy czekali na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego" - dodał polityk.

Jak podała "Rz", jednym z powodów problemów partii ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r. był kongres ruchu Polska 2050 we wrześniu 2021 roku i jego "gość specjalny", aplikacja Jaśmina. Według dziennika PKW stwierdziła, "że partia przyjmowała korzyści od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz od Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności ugrupowania, czym naruszyła przepisy, co skutkuje odrzucenie sprawozdania".

