Polska 2050 chce dodatkowych urlopów na żądanie i możliwości wystawiania zwolnień przez farmaceutów

Jednorazowy trzydniowy urlop chorobowy na żądanie, wystawianie w sezonie infekcyjnym maksymalnie pięciodniowych zwolnień przez pielęgniarki i farmaceutów oraz wprowadzenie 50-proc. refundacji szczepionki na grypę - to postulaty Polski 2050 przedstawione przez lidera partii Szymona Hołownię.

Na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia Hołownia powiedział, że najważniejszym wyzwaniem publicznym jest obecnie kryzys związany ze zdrowiem setek tysięcy Polaków zmagających się z infekcjami. "To jest potężne wyzwanie i kryzys z jakim nie mierzyliśmy się od bardzo wielu lat. W tygodniu przedświątecznym odnotowaliśmy w Polsce 300 tys. przypadków grypy - cztery razy więcej niż rok wcześniej" - powiedział.

Lider Polski 2050 wskazywał też, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza zarówno w państwowej, jak i prywatnej służbie zdrowia jest obecnie wyjątkowo długi, a obłożenie w niektórych szpitalach pediatrycznych szczególnie wysokie. "To jest sytuacja, która nie jest do zaakceptowania (...) Wiedzieliśmy parę miesięcy temu, że będziemy mieli problem i mogliśmy się do tego problemu przygotować" - dodał.

Według Hołowni, podstawowym wyzwaniem jest odciążenie niedofinansowanego i przeciążonego systemu podstawowej opieki zdrowotnej. "Naszym postulatem zdroworozsądkowym i możliwym do wykonania jest przyznanie farmaceutom i pielęgniarkom prawa w tym sezonie infekcyjnym do wystawiania maksymalnie pięciodniowych zwolnień lekarskich osobom, które mają objawy grypopodobne. To jest coś, co znakomicie odciąży lekarzy POZ" - zaznaczył.

Drugim postulatem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia jednorazowego trzydniowego urlopu chorobowego na żądania w sytuacji choroby własnej lub choroby dziecka. Hołownia podkreślił, że urlop ten miałby być dodatkowy, nie byłby nieodliczany od podstawowych dni wolnych. "Państwo na to stać i państwo musi być na to stać, bo w momencie kiedy państwa nie będzie na to stać, to będzie płaciło za hospitalizację powikłanych przypadków" - mówił lider Polski 2050.

Hołownia zaapelował też o rozszerzenie refundacji szczepień przeciwko grypie. "Refundacja 50-procentowa szczepień na grypę powinna objąć nie tylko grupy narażone bardziej, ale powinna objąć wszystkich. Wszyscy obywatele RP powinni mieć szczepionkę na grypę refundowaną w 50 proc. jeśli państwa nie stać na to, żeby zrefundować mu ją w 100 proc. " - dodał.

