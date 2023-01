Polscy żołnierze walczący w Ukrainie mogą być ścigani. Sejm zablokował projekt

Ponadpartyjny projekt znoszący odpowiedzialność za walkę Polaków w obronie Ukrainy został zablokowany w Sejmie – informuje w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolita”.

Redakcja wskazała, że zgodnie z polskim kodeksem karnym za "przyjmowanie obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej" grozi do pięciu lat więzienia. Dotyczy to co prawda żołnierzy walczących "bez zgody odpowiedniego organu", ale nie ma jej niemal żaden z Polaków.

"Rz" podała, że od początku rosyjskiej agresji MSWiA i MON wydały tylko 16 zgód, podczas gdy ochotników z Polski jest wedle szacunków od kilkudziesięciu do nawet 200.

Gazeta przypomina, że by zmienić ich sytuację, posłowie złożyli w Sejmie przed Bożym Narodzeniem projekt przewidujący abolicję. Udało się zbudować dlań - jak podnosi "Rz" - niespotykaną w tej kadencji ponadpartyjną koalicję – podpisy złożyli przedstawiciele wszystkich liczących się klubów i kół, poza Konfederacją.

Mimo to - jak informuje "Rzeczpospolita" - od miesiąca projekt nie dostał nawet tzw. numeru druku.(PAP)

