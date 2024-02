Polscy szefowie firm mierzą wysoko. To planują w najbliższym czasie

Konfederacja chce zmian dla przedsiębiorców. Dobrowolny ZUS to tylko początek Powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, która jest odliczana od podatku dochodowego, projekt kasowego PIT-u, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i koniec blokowania kont przez Urzędy Skarbowe i ZUS - to propozycje Konfederacji dla przedsiębiorców przedstawione we wtorek w Sejmie.