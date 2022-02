Polscy producenci mebli wygrali z pandemią

Najuboższe kraje wciąż z ograniczonym dostępem do szczepień przeciwko COVID-19

Dane Our World in Data wskazują, że 61,5 proc. populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Jednak w krajach o niskich dochodach odsetek ten wynosi zaledwie 10,5 proc. I to mimo uruchomienia inicjatywy COVAX, która dzięki datkom bogatszych krajów ma wyrównywać różnice w dostępie do szczepionek.