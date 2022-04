Pracodawcy szukają, Ukraińcy odpowiadają. Duży ruch w ofertach pracy

fot. Daniel Dmitriew / / Shutterstock

Od 24 lutego do pierwszych dni kwietnia pracę w Polsce podjęło ponad 30 tys. obywateli Ukrainy – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Platformy z ogłoszeniami o pracę dla Ukraińców cieszą się dużą popularnością. Pracodawcy szukają nie tylko pracowników niewykwalifikowanych, ale również specjalistów.

Od wybuchu wojny w Ukrainie granicę z Polską przekroczyło 2,5 mln uchodźców. Proces ich aktywizacji zawodowej może potrwać, ale już widać duże zaangażowanie samych Ukraińców w poszukiwaniu pracy. Tę znalazło już ponad 30 tys. osób spośród imigrantów przybyłych do naszego kraju po 24 lutego, jak poinformowała Marlena Maląg, pełniąca funkcję ministra rodziny i polityki społecznej. 75 proc. spośród tej grupy stanowiły kobiety, które również stanowią większość spośród osób uciekających przed wojną.

Agencje pracy oraz platformy zajmujące się publikowaniem ofert udostępniły portale skierowane dla ukraińskojęzycznych użytkowników. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, te cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.

Które branże zatrudniają?

Jeszcze przed wybuchem wojny najwięcej wakatów czekało w handlu, transporcie oraz w budownictwie. Zdaniem ekspertów, to właśnie w tych branżach może być najłatwiej na początku znaleźć pracę obywatelom Ukrainy.

Jak wynika z danych Bankier.pl, przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, od 24 lutego do 28 marca 2022 r.. do Centralnej Bazy Ofert Pracy wpłynęło ponad 45 tys. ogłoszeń, skierowanych do ponad 125 tys. pracowników, zaś liczba odwiedzających oscyluje w okolicach 80 tys. dziennie.

Najwięcej ofert dotyczyło pracowników wykonujących proste prace, pracowników przemysłowych, rzemieślników, pracowników usług i sprzedawców. Jeżeli spojrzeć na te oferty pod względem branż, to najwięcej miejsc pracy dotyczyło sektora usług administrowania, działalności wspierającej, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu, gastronomii oraz usług zakwaterowania.

Portal CBOP został przetłumaczony na język ukraiński, natomiast pracodawcy publikujący za jego pośrednictwem swoje ogłoszenia mogą dopisać do kogo jest ono skierowane. Jednocześnie buro prasowe MRiPS wskazuje, że do Urzędów Pracy od początku wojny wpłynęło ponad 19 tys. wniosków, informujących o zatrudnieniu obywateli z Ukrainy.

Podobnie pod względem branż sytuacja wygląda na portalu OLX. Z danych udostępnionych Bankierowi przez serwis wynika, że pod koniec marca na platformie utworzonej dla obywateli Ukrainy, aktywnych ogłoszeń o pracę było ponad 21 tys. Spośród nich 78 proc. ofert stanowiły te dla pracowników fizycznych., głównie z sektora budownictwa, gastronomii oraz produkcji – pracodawcy z tych trzech branż odpowiadali za 43 proc. wszystkich ogłoszeń.

Oferty opublikowane na serwisie cieszyły się również dużym zainteresowaniem. W marcu wygenerowały one blisko 700 tys. odpowiedzi, a sam portal odwiedziło 155 tys. unikalnych użytkowników.

Swój portal dla Ukraińców otworzyła również grupa Pracuj.pl. W sekcji Робота (z ukr. praca – red.) obecne jest 20 tys. aktywnych ofert o pracę i ciągle przybywa. Z informacji przekazanych przez serwis Bankierowi wynika, że od połowy marca liczba ta powiększyła się o ok. 7 tys. ogłoszeń.

Z danych przekazanych przez portal dowiedzieliśmy się, że pracodawcy szukają nie tylko pracowników fizycznych (ogłoszeń dla nich jest łącznie 20 proc.), ale również specjalistów z innych branż. Największe zapotrzebowanie na nich zgłosiły firmy z sektora IT (40 proc. ogłoszeń). Nieco mniej, bo 12 proc. dotyczy pracowników wykonywujących zawody związane z finansami i ekonomią, natomiast 11 proc. do specjalistów z dziedziny sprzedaży. Co dziesiąta ogłoszenie oferuje pracę w obsłudze klienta.

Nie tylko praca, również pomoc

Swoje platformy uruchomiły również agencje pracy zajmujące się na co dzień znajdywaniem zatrudnienia obywatelom Ukrainy. Z przekazanych przez nie danych wynika, że poza standardowymi usługami pracodawcy, ale nie tylko, oferują również w pośredni lub bezpośredni sposób inną pomoc niż praca.

– Nasz portal odwiedza dziennie od dwóch do trzech tysięcy osób. Poza pracą pracodawcy oferują też chociażby darmowe zakwaterowanie. To dotyczy około 40 procent naszych ofert – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Denys Bandyłko, właściciel portalu ukraincydopracy.pl.

W aplikacji WorkPort, stworzonej przez agencję Personnel Service, liczba ofert pomocy dorównuje tej z ogłoszeniami o pracę.

– Od początku utworzenia w aplikacji zakładki „Pomaga” pojawiło się ok. 550 ofert pracy, ale również 180 ogłoszeń oferujących transport, 260 ofert zakwaterowania, 60 ofert z zakresu medycyny, dotyczących pomocy psychologicznej czy internistycznej, oraz 230 innych ofert pomocy, jak na przykład dostarczenie różnych produktów – opowiada w rozmowie z Bankier.pl Izabela Samulska-Ugorska, manager ds. rozwoju i sprzedaży WorkPort.