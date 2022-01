Polscy naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za ciężki przebieg COVID-19

/ Ministerstwo Zdrowia

Udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19. Konsekwencją tego odkrycia będzie stworzenie testu genetycznego szybko identyfikującego czy pacjent jest obciążony większym ryzykiem – powiedział w czwartek w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Dzisiaj mamy szczególną chwilę, szczególny dzień – dzień ważny dla całej nauki polskiej, ale przede wszystkim dzień bardzo ważny dla systemu opieki medycznej, dla zdrowia Polaków. Udało nam się zidentyfikować (...) bardzo ważny element ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na COVID, to jest element ryzyka związany ze strukturą genetyczną" – powiedział Niedzielski na konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Dodał, że dzięki ponadpółtorarocznej pracy polskich naukowców udało się zidentyfikować czynnik "sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID".

"Tym czynnikiem jest konkretny gen" – powiedział szef MZ.

Jak mówił, udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19. "I to nie jest koniec, bo to odkrycie oznacza, że będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę, by identyfikować osoby, które mają predyspozycję do tego, by ciężko przechodzić COVID" – dodał.

"Konsekwencją odkrycia tego genu będzie stworzenie odpowiedniego testu genetycznego, który będzie – jak PCR – szybko identyfikował, czy pacjent ma ten gen i czy jest obciążony większym ryzykiem" – powiedział Niedzielski. (PAP)

Testy identyfikujące osoby narażone na ciężki przebieg COVID-19 mogą być za kilka miesięcy

Być może w ciągu kilku miesięcy testy identyfikujące grupę pacjentów narażonych na ciężki przebieg COVID-19 będą dostępne na SOR-ach – powiedział prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński podczas prezentacji wyników badań nad wariantem genetycznym predestynującym do ciężkiego przebiegu COVID-19.

Podkreślił, że odkrycie polskich naukowców ma charakter globalny, bo wdrażane jest na poziomie międzynarodowym. "To bardzo istotny krok do wygrania z pandemią" – podkreślił.

Zaznaczył, że nauka jest integralnym elementem wali z pandemią COVID-19. "Poza działaniami profilaktycznymi, poza prewencją w postaci szczepień, poza skoordynowanymi działaniami rządu, jakimi są obostrzenia i wszystkie działania, które podejmujemy – to właśnie nauka staje się niezwykle istotnym elementem walki w pierwszej linii z koronawirusem" – ocenił.

Zastrzegł, że działania Agencji Badań Medycznych, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, stworzyły polskim naukowcom warunki do tego, żeby rozwijali nowe technologie.

"Co najważniejsze, żeby te innowacje trafiły do szpitali, trafiły do polskich pacjentów i stały się realnym wpływem na walkę z pandemią. To za kilka miesięcy się wydarzy" – zapowiedział.

14 proc. Polaków ma wariant genetyczny, który ponad 2-krotnie zwiększa ryzyko ciężkiego COVID-19

Wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, posiada 14 proc. Polaków. W Europie odsetek ten wynosi średnio 8-9 proc. W Azji Południowej ma terenie Indii na 27 proc., a w Azji Wschodniej niewielki promil mieszkańców posiada ten ryzykowny wariant, podobnie jak w populacji Ameryki Łacińskiej – powiedział szef projektu, w którym prof. Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na czwartkowej konferencji prasowej.

Specjalista podkreślił, że czynnik genetyczny jest mocnym numerem 4. na liście czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 – po zaawansowanym wieku, otyłości, płci męskiej, ale przed chorobami współistniejącymi. (PAP)

Autorzy: Iwona Żurek, Izabela Próchnicka, Agata Zbieg