Polscy medycy szczepią pracowników NATO. "Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym"

fot. Francois Lenoir / FORUM

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował Polsce za jej wkład w szczepienia przeciw Covid-19 w kwaterze głównej Sojuszu. "Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym" - zaznaczył na konferencji w Brukseli w poniedziałek.

"Jestem wdzięczny za gotowość Polski do dostarczenia szczepionek przeciw Covid-19. To pokazuje, jak bardzo ważnym państwem członkowskim jest Polska, która jest gotowa wspierać wysyłki NATO na wiele różnych sposobów. Solidarność i odporność leżą w sercu naszego Sojuszu, i to dokładnie pokazuje polska oferta. Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym, które dostarcza wsparcia w postaci sprzętu medycznego, personelu i ekspertyz wielu innym sojusznikom i parterom od początku pandemii" - powiedział.

Dodał, że to jeden z przykładów wkładu Polski we wsparcie NATO. "To wspólna walka i razem jesteśmy silniejsi. Oczywiście szczepionki pomogą nam pracować w kwaterze głównej NATO" - dodał.

Polskie zespoły medyczne przeprowadzą szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli - poinformował w niedzielę szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

"Zawsze byliśmy lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I tak samo traktujemy inicjatywy Sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia" - napisał premier w niedzielę na Facebooku.

Ponad 20 polskich medyków w czwartek poleci do Brukseli, gdzie w ciągu trzech dni zaszczepi około 3,5 tys. pracowników kwatery głównej NATO. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że w czwartek do szefa polskiego rządu zwrócił się sekretarz generalny NATO z prośbą o pomoc w zaszczepieniu pracowników kwatery głównej Sojuszu w Brukseli.

"Premier Morawiecki podjął decyzję o udzieleniu takiej pomocy. (...) To jest wyraz naszej odpowiedzialności w stosunku do sojuszników. Polska jest stabilnym i sprawdzonym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i zawsze, kiedy jest taka możliwość, pomagamy naszym partnerom" - podkreślił Dworczyk.

Jak dodał, Polska przywiązuje dużą wagę do uzgodnień NATO dotyczących zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe, przyjętych na szczycie w Warszawie w 2016 r. "Zespół, który uda się do kwatery głównej NATO, jest tego najlepszym przykładem" - podkreślił Dworczyk.

Zwrócił uwagę, że wylot do Brukseli będzie kolejnym wyjazdem polskiej misji medycznej, a polscy medycy wspierali już w walce z pandemią m.in. Włochów, Hiszpanów czy Słowaków.

Wyjazd do Brukseli organizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które koordynuje wszystkie przygotowania, podobnie jak to było w przypadku wylotu polskich medyków na Słowację czy do Wielkiej Brytanii.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/