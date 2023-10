Polregio zawarło porozumienie z pracownikami. Będą podwyżki dla wszystkich

Pieniądze to nie wszystko. "Branża IT wymaga dbałości o dobrostan psychiczny pracowników" Konkurencyjność na rynku pracy to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, to także dbałość o dobrostan psychiczny pracowników, w tym dostęp do opieki psychologicznej - przekonują eksperci Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.