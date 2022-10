Polregio rusza z z videomatami do zakupu biletów

/ Polregio

Przewoźnik kolejowy Polregio uruchamia nowy kanał sprzedaży biletów. To videomaty z funkcją e-kasjera, które na początek, w ramach pilotażu, pojawią się na 10 dworcach kolejowych.

Przewoźnik podkreśla, że to pierwsze tak nowoczesne rozwiązanie na polskim rynku, a jego pilotaż potrwa pół roku. Jeżeli się sprawdzi, videomaty pojawią się w większej liczbie lokalizacji - zwłaszcza na małych stacjach, gdzie dziś pasażerowie mają problem z dostępnością usługi zakupu biletu.



- Z wielu badań marketingowych i handlowych jednoznacznie wynika, że na rynku jest dość dużo naszych klientów, którzy chcą mieć możliwość zakupu biletów przy pomocy żywej osoby. Dotychczas pasażer werbalizował to w taki sposób, że chciałby kupować bilety w kasie biletowej. Tych kas biletowych jest jednak w Polsce stosunkowo niewiele ze względu na ich wysoką kosztochłonność, podobnie jest zresztą w całej Unii Europejskiej. Dlatego też pomyśleliśmy, że połączymy funkcję kasy biletowej z biletomatem. I tak powstał videomat z funkcją e-kasjera. To nasze nowe, innowacyjne rozwiązanie i mamy nadzieję, że pasażerowie będą chętnie korzystać z tej formy zakupu biletów - mówi Adam Pawlik, członek zarządu i dyrektor handlowy Polregio SA.

Statystyki pokazują, że liczba pasażerów Polregio z każdym rokiem sukcesywnie wzrasta. Od stycznia do lipca br. z usług spółki skorzystało już 47,8 mln klientów, co oznacza aż 56-proc. wzrost (o ponad 17 mln) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Teraz kupowanie biletów ma być dla nich dużo prostsze dzięki uruchomionej właśnie, pilotażowej usłudze videomatów z funkcją e-kasjera. Na dworcach kolejowych w całej Polsce pojawi się na początek 10 takich urządzeń, a dwa pierwsze działają już w Łodzi i Świnoujściu. Kolejne pojawią się w najbliższym czasie w Krakowie, Zielonej Górze, Jarosławiu, Poznaniu, Szczecinie i Opolu.



- Będziemy stale monitorować wskaźniki tego pilotażu, aby w ciągu sześciu miesięcy zadecydować, czy jest to projekt celowy i czy trafił w gusta naszych klientów. Jeżeli tak, to będziemy podejmować dalsze decyzje o jego rozwoju - zapowiada Adam Pawlik.



Polregio podaje, że na dziś ma w całej Polsce ok. 150 kas biletowych, których kosztochłonność w niektórych przypadkach przekracza nawet 50 proc. Dostępność tych kas na dworcach premium wynosi średnio 12 godzin dziennie, ale na mniejszych dworcach to już tylko 7 godzin. Alternatywą są biletomaty, ale duża część pasażerów chciałaby korzystać z pomocy pracownika w trakcie zakupu biletów na połączenia kolejowe. Nowe urządzenie sprzedażowe ma połączyć funkcjonalności obu tych wcześniejszych rozwiązań, a przy tym zwiększyć dostępność i ograniczyć koszty.



- Poprawi się komfort naszych pasażerów i dostępność usług. Funkcja e-kasjera w videomacie będzie dostępna od godziny 6.00 do 22.00, czyli aż 16 godzin na dobę, przez siedem dni w tygodniu - mówi dyrektor handlowy Polregio SA. - Ponadto, jeśli pilotaż się rozwinie i w drugim etapie uruchomimy więcej tych urządzeń, to one pojawią się przede wszystkim na mniejszych stacjach w Polsce, gdzie na dzisiaj klient nie może zakupić biletu w kasie, ponieważ tam jej nie ma.



Videomaty z funkcją e-kasjera to pierwsze tak nowoczesne rozwiązanie na polskim rynku. Jego działanie jest bardzo proste: wystarczy, że pasażer przyciśnie odpowiedni przycisk na ekranie videomatu i połączy się z call center, którego pracownik przeprowadzi go przez cały proces zakupu biletu na wybrane połączenie, dobierając najkorzystniejszą ofertę. Na koniec klientowi pozostaje tylko zbliżenie karty płatniczej do czytnika i odebranie biletu.



- To urządzenie jest smukłe, ładne, ma duży i funkcjonalny ekran dotykowy. Dla osób niższego wzrostu lub poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwość przesuwania tego ekranu w górę bądź w dół, żeby maksymalnie ułatwić im proces zakupu biletu - mówi Adam Pawlik.



Pasażerowie, którzy nie potrzebują i nie chcą korzystać z pomocy e-kasjera, ponieważ wolą korzystać z usług tradycyjnego biletomatu, w nowych urządzeniach również będą mieli taką możliwość.



- Jeśli klient będzie chciał samodzielnie dokonać zakupu biletu, może to zrobić tak jak w tradycyjnym biletomacie. Z tą różnicą, że w przypadku videomatu ze wsparciem e-kasjera zakup biletu będzie szybszy - mówi ekspert.



Videomaty z funkcją e-kasjera są efektem wielomiesięcznej współpracy Polregio z firmami Netia i Avista. W nadchodzących tygodniach przewoźnik zaplanował kampanię reklamową pod hasłem „Do kolejki bez kolejki” oraz szereg eventów na dworcach, które mają zachęcić klientów do korzystania z nowych, innowacyjnych urządzeń.



Polregio, dawniej Przewozy Regionalne, to największy w Polsce przewoźnik pod względem liczby przewożonych pasażerów. Spółka ma ich ok. 70 mln rocznie, co daje jej 26-proc. udział w polskim rynku, a każdego dnia na tory wyjeżdża ok. 1,5 tys. jej pociągów, obsługujących głównie trasy lokalne i regionalne, które zatrzymują się na ponad 1,9 tys. stacji i dworców kolejowych.