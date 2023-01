Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić do kraju po wojnie

Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny, 26 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie, 25 proc. nie planuje powrotu na Ukrainę - wynika z opublikowanych wyników sondażu.

fot. Waldek Sosnowski / / FORUM

W ramach raportu OTTO Work Force „Jak Ukraińcy oceniają pracę i pobyt w Polsce w 2022 roku?” zapytano ankietowanych m.in. o to, jakie mają plany na najbliższe miesiące. 43 proc. odpowiedziało, że chcą zaczekać w Polsce i zobaczyć, jaki będzie rozwój sytuacji na Ukrainie. 38 proc. planuje zacząć naukę języka polskiego. 21 proc. stwierdziło, że chce znaleźć samodzielne mieszkanie, a 20 proc. - sprowadzić do Polski najbliższą rodzinę. 5 proc. przyznało, że chce zapisać dzieci do polskiej szkoły lub przedszkola.

49 proc. pracowników tymczasowych z Ukrainy oznajmiło, że chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny. 26 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie, a 25 proc. wskazało, że nie planuje powrotu na Ukrainę.

„Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna i na jakich warunkach się zakończy, a to od tego zależy, co postanowią obywatele Ukrainy. Po zakończeniu wojny wielu z nich z pewnością wróci i zaangażuje się w odbudowę kraju. Jednak im dłużej potrwa konflikt tym trudniej uchodźcom będzie wrócić na Ukrainę i zostawić już ułożone życie w Polsce. Pamiętajmy, że proces odbudowy Ukrainy będzie złożony, a wielu jej obywateli po prostu nie będzie miało do czego wracać” - skomentował dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe Tomasz Dudek.

44 proc. respondentów odpowiedziało, że nie rozważa wyjazdu z Polski do innego kraju niż Ukraina. 35 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Opcję wyjazdu na zachód bierze pod uwagę 22 proc., przy czym w tej grupie 3/4 badanych wskazało Niemcy.

W raporcie podkreślono, że w 2020 i 2021 roku głównym powodem podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy były wyższe zarobki. Natomiast w badaniu za 2022 rok po raz pierwszy najwięcej wskazań uzyskało większe bezpieczeństwo – 45 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się wyższe zarobki (37 proc.), chęć zapewnienia lepszego życia rodzinie (29 proc.) oraz lepsza sytuacja gospodarcza (28 proc.).

W badaniu wzięło udział 502 pracowników tymczasowych z Ukrainy, 66 proc. stanowiły kobiety. Sondaż zrealizowano w listopadzie 2022 roku.

kmz/ je/