Połowa Polaków nie chce zamykania cmentarzy we Wszystkich Świętych

Połowa Polaków nie chce zamykania cmentarzy na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych. I rząd też nie. 43 proc. Polaków chce też, by szkoły pracowały w trybie hybrydowym - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".

"Wyborcza" publikuje wyniki wykonanego na jej zlecenie sondażu Kantar. "Interesowały nas dwie sprawy: czy z powodu COVID-19 rząd powinien zamknąć wszystkie cmentarze 31 października oraz 1 i 2 listopada oraz czy władza powinna zamknąć też szkoły podstawowe. Bo teraz szkoły działają w dwóch systemach: średnie i wyższe przechodzą w tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego, podstawowe nauczają w trybie tradycyjnym (dziś ma zostać ogłoszona decyzja, czy będzie tak nadal)" - podkreśla dziennik.

Według "GW" badanie pokazuje, że za zamknięciem cmentarzy opowiada się 21 proc. badanych. "23 proc. jest za zakazem odwiedzin grobów tylko w strefach czerwonych, z największą liczbą chorych. Najliczniejsza grupa - 50 proc. - zakreśliła odpowiedź: +nie powinno się ograniczać w tych dniach odwiedzin na cmentarzach nigdzie w Polsce+" - informuje gazeta.

Jeśli chodzi z kolei o szkoły, to - jak czytamy - najliczniejsza grupa badanych - 43 proc. - ocenia, że szkoły podstawowe "powinny także pracować w trybie hybrydowym, a tam, gdzie jest więcej zakażeń, w trybie zdalnym". "Co trzeci badany chce, by były +możliwie jak najdłużej otwarte+, a 12 proc. jest za zamknięciem ich na czas epidemii: nauczanie powinno być zawieszone" - czytamy w "Gazecie Wyborczej". (PAP)

