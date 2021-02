Polki decydują się na pierwsze dziecko szybciej, niż wynosi średni wiek w UE

Kobiety w Unii Europejskiej coraz później zachodzą w pierwszą ciążę. Średni wiek, w którym matka rodzi pierwsze dziecko, wynosi w UE 29,4. Niemal we wszystkich państwach członkowskich rokrocznie odkłada się na dłużej tę decyzję.

/ Eurostat

Wiek urodzenia pierwszego dziecka, a także tempo, w jakim rośnie, jest różny w zależności od państwa Unii Europejskiej. Największa zmiana nastąpiła według danych Eurostatu w Estonii, gdzie średni wiek wzrósł o rok z 27,2 lat w 2015 roku do 28,2 w 2019 roku. Na Litwie i w Luksemburgu wzrósł natomiast o 0,9 roku, najmniejsze zmiany zaobserwowano na Słowacji i Słowenii.

Wiek urodzenia pierwszego dziecka waha się od 26,3 w Bułgarii do 31,3 we Włoszech. W Polsce średnio kobiety rodzą pierwszego potomka w wieku 27,6 i jest to stosunkowo niski wynik, biorąc pod uwagę inne państwa Unii Europejskiej. Średnia wieku w niewielkim stopniu wzrosła w ciągu ostatnich lat - w 2011 roku wyniosła 26,6, w 2015 roku do 27,2, a w 2018 - 27,4. Dla porównania w Hiszpanii w 2011 roku wskaźnik ten wynosił 30,1, a obecnie - 31,0.

Według danych Eurostatu ubiegłoroczne dane przedstawiały się następująco: średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w Unii Europejskiej wyniósł 29,1 lat. Najwyższy był we Włoszech, gdzie decydowano się na potomka w wieku 31,1 lat, a najniższy w Bułgarii - 26,1 lat. W Polsce wyniósł on 27,2 lata.

