Polki chcą więcej zarabiać

Fundacja Sukces Pisany Szminką opublikowała raport dotyczący satysfakcji Polek z pracy i zarobków. Wynika z niego, że kobiety chcą więcej zarabiać i nie odczuwają satysfakcji z sytuacji zawodowej. Ogranicza ich w rozwoju zawodowym potrzeba poczucia bezpieczeństwa i opieka nad potomstwem.

Respondentki biorące udział w ankietach wskazały, w jakim stopniu są zadowolone z pracy, na co wydają swoje wynagrodzenie oraz jakie są przeszkody dla nich w rozwoju zawodowym. Tylko 24 proc. ankietowanych określiła swoje zarobki jako bardzo dobre lub dobrze pasujące do ich kompetencji - i to zarobki budzą wśród kobiet największe frustracje.

Na pytanie, czy praca jest dla kobiet satysfakcjonująca, 32,5 proc. badanych odpowiedziało, że "może być". Niecałe 23 proc. było za tym, że nie satysfakcjonuje, a 19 proc. że jest dla nich ważna.

66 proc. ankietowanych jest zdania, że ich zarobki nie są adekwatne do kompetencji i chciałoby otrzymać podwyżkę w wysokości minimum 1000 zł netto, 72 proc. respondentek zapytało szefa o podniesienie wynagrodzenia. Lwia część ich płac zostaje przeznaczona na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, jak opłacenie rachunków czy kupno jedzenia. 6,4 proc. inwestuje, 5,9 proc. przeznacza wynagrodzenie na podróże, a 4,2 proc. finansuje swój rozwój zawodowy. Potrzeby związane z dziećmi były trzecim co do wielkości wydatkiem Polek.

Jak wynika z rozmów z ankieterami, przeszkodą w realizacji zawodowej jest brak wsparcia ze strony najbliższych i potrzeba poczucia stabilizacji.

"Największą barierą w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych są dla kobiet brak wsparcia męża czy partnera, podcinanie skrzydeł przez przełożonych, strach przed ryzykiem oraz szklany sufit. Wiele kobiet nie wierzy w siebie i nie ufa umiejętnościom oraz doświadczeniu, które posiadają. Po drugie ogranicza je posiadanie potomstwa - mając dzieci, nie mają czasu na samorozwój, wyjazdy czy dodatkowe obowiązki służbowe, dlatego oczekują elastycznych form zatrudnienia i pomocy ze strony pracodawców w opiece" - podają autorzy raportu.

