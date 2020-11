Polityka jednego dziecka w Chinach skończyła się pięć lat temu

Prezydent Tanzanii o rodzinach z dwójką dzieci: to lenie

Eksplozja demograficzna, kurczące się zasoby rolne i migracja ludności ze wsi do miast to problemy wielu państw afrykańskich. Dla władz Tanzanii wzrost populacji o 15 mln osób w ciągu 13 lat to nie problem, a prezydent osoby posiadające jedno lub dwoje dzieci nazywa publicznie "leniami".