Polityk CSU: Wypowiedzi Schroedera szkodzą niemieckiej polityce w sprawie Rosji

fot. Christian Marquardt/NurPhoto / / Zuma Press

Wypowiedzi byłego kanclerza Gerharda Schroedera (SPD), komentujące konflikt między Rosją a Ukrainą, szkodzą nie tylko niemieckim socjaldemokratom. „Jego wypowiedzi szkodzą Niemcom, SPD i całej niemieckiej polityce” - uważa honorowy przewodniczący CSU i były premier Bawarii Edmund Stoiber w piątkowym wywiadzie dla „Passauer Neue Presse”.

„Wypowiedzi Schroedera na temat konfliktu między Rosja a Ukrainą szkodzą Niemcom, SPD i całej niemieckiej polityce” – podkreśla Stoiber. Przyznaje, że mimo iż w międzyczasie zaprzyjaźnił się ze Schroederem, „nie potrafi zrozumieć tego, co robi z Putinem, Rosnieftem i Gazpromem”. „Osobiście mu o tym powiedziałem” – podkreśla Stoiber.

Stoiber podkreślił też, że wbrew pogłoskom nigdy nie łączyła go przyjaźń z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. „Przyjaźń to zbyt wiele powiedziane. Spotkałem go w 1999 roku, kiedy był młodym premierem. Dzięki jego swobodnemu przemówieniu w języku niemieckim, wygłoszonemu w Bundestagu w 2001 r., rozwinęły się dobre stosunki” - przyznaje.

Jak przyznaje Stoiber, między nim a Putinem jest różnica poglądów na temat tego, co wydarzyło się od zakończenia zimnej wojny. „On jest zdania, że Zachód zepchnął jego i Rosję na margines światowych spraw. Znam jego punkt widzenia. Ale to, co Putin próbuje zrobić obecnie, czyli zmienić architekturę bezpieczeństwa Europy poprzez tworzenie zagrożeń i rozmieszczanie wojsk, nie może pójść dobrze” – podsumowuje Stoiber.

Marzena Szulc (PAP)

mszu/ kgod/