Polityczna hossa na GPW. Jak daleko akcje pojadą na wyborczym paliwie?

Wynik wyborów przełożył się na skok notowań na GPW - zwłaszcza w przypadku banków. Goście „PB do słuchania” tłumaczą, kto może skorzystać na zmianie władzy w dłuższym terminie.

W wyborach do Sejmu najwięcej głosów zebrało kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość - ale tym razem nie zebrało ich wystarczająco dużo, by utrzymać samodzielną władzę. Choć w teorii możliwe są jeszcze różne scenariusze, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nowy rząd stworzy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

Rynki finansowe zareagowały na to bardzo pozytywnie, a na GPW w pierwszych dniach po wyborach notowania większości spółek świeciły na zielono. Zyskiwały m.in. banki i duże spółki skarbu państwa. Czy to trwała dobra zmiana, czy może reakcja przedwczesna i przesadzona? Na co teraz mogą liczyć inwestorzy, gdzie powinni szukać okazji inwestycyjnych - i jakie czynniki ryzyka należy brać pod uwagę? O tym wszystkim mówią goście „PB do słuchania”.

Audycję zaczynamy od perspektywy makro. Pierwszą reakcją rynku na wynik wyborów był skok giełdowych notowań, umocnienie złotego i spadek rentowności obligacji. Piotr Bielski, szef zespołu analiz ekonomicznych w banku Santander, odpowiada na pytania o to, czy entuzjazm nie był przesadzony i co dla całej gospodarki mogą oznaczać polityczne zmiany oraz oczekiwana poprawa relacji Polski z Unią Europejską

Na wybory szybko i gwałtownie zareagowały akcje na GPW. Notowania zaczęły wyraźnie rosnąć już w ostatnich dniach przed nimi, ale prawdziwy entuzjazm było widać w powyborczy poniedziałek i wtorek. Jerzy Nikorowski, dyrektor biura maklerskiego Banku BNP Paribas, odpowiada na pytania o to, czy rynek był zaskoczony takim zwycięstwem opozycji – i na jak długo akcjom starczy wyborczego paliwa.

O wyborczych konsekwencjach dla akcji i potencjalnych giełdowych beneficjentów zmian politycznych mówi z perspektywy zarządzającego funduszami kolejny gość – Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzieli się też przemyśleniami na temat zmiany sentymentu zagranicznych inwestorów wobec Polski – i o tym, co z tego wynika dla krajowych aktywów w krótkiej i dłuższej perspektywie.

W powyborczych dniach najwyraźniej skoczyły notowania banków i to ten sektor eksperci wskazują jako najwyraźniejszego i najbardziej oczywistego beneficjenta zmiany władzy. Dlatego kolejnym gościem podcastu jest Andrzej Powierża, wyspecjalizowany w sektorze bankowym analityk biura maklerskiego Banku Handlowego. Tłumaczy on, dlaczego akcje banków tak skoczyły, co wybory zmieniły w modelu wyceny spółek z sektora – i jakie czynniki ryzyka trzeba nadal brać pod uwagę.

Po wyborach mieliśmy parę dni euforii na GPW, która stopniowo wygasała, choć nie można mówić na razie o jakiejś bardzo głębokiej korekcie. Czy można spodziewać się jej w najbliższych tygodniach, czy należy obstawiać raczej kontynuację wzrostu? Od takiego pytania zaczyna się ostatnia rozmowa w odcinku, w której o swoim spojrzeniu na rynek akcji mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.