Politycy komentują plany PO. "Odgrzewany kotlet, oderwanie od rzeczywistości"

Platforma Obywatelska

Zapowiadanie przez liderów Platformy "Koalicji 276" bez uzgodnienia tego z koalicjantami jest niepoważne; PO zajmuje się rozgrywkami parlamentarnymi i zastanawianiem się jak przejąć władzę bez wyborów parlamentarnych - ocenili w sobotę politycy PiS.

Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaproponowali w sobotę stworzenie "Koalicji 276", czyli platformy współpracy opozycji: KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Zaprezentowali też szereg postulatów programowych. Liczba 276 w proponowanej nazwie koalicji odnosi się do liczby posłów potrzebnej do obalenia weta prezydenta. W wyświetlanej prezentacji pokazano logotypy tych ugrupowań.

Lewica: PO nie ma programu i rzuca ogólne hasła o zjednoczeniu opozycji

Sobotnia konferencja liderów PO to odgrzewany kotlet; Platforma Obywatelska dalej nie ma programu i dalej rzuca ogólne hasła o zjednoczeniu opozycji; zabrakło konkretów - ocenił w rozmowie z PAP poseł Lewicy Maciej Konieczny.

Poseł Lewicy Maciej Konieczny ocenił, że sobotnia konferencja liderów PO to "odgrzewany kotlet". "Nie wydarzyło się nic nowego. Sobota jak każda inna. Platforma dalej nie ma programu i dalej rzuca ogólne hasła o zjednoczeniu opozycji" - mówił Konieczny.

Jego zdaniem budowanie wspólnej wyborczej listy opozycji to zły pomysł. Zwracał przy tym uwagę, że wyborcza arytmetyka pokazuje, że uzyskaniu jak największej liczby mandatów przez opozycję nie sprzyja tworzenie jednego bloku.

PiS: Platforma pokazała kompletne oderwanie od rzeczywistości

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do sobotniej konferencji liderów PO, ocenił, że Platforma po raz kolejny pokazała "kompletne oderwanie od rzeczywistości". Nie poruszano tematów istotnych dla Polaków, nie mówiono o szczepieniach, o wyzwaniach gospodarczych - mówił Fogiel.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel wyraził w sobotę rozczarowanie konferencją Budki i Trzaskowskiego. "Jesteśmy może nie zdumieni, bo trudno być zdumionym, jesteśmy rozczarowani, że po raz kolejny Platforma pokazuje kompletne oderwanie od rzeczywistości" - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jego zdaniem, podczas kilkudziesięciominutowej prezentacji liderów PO, nie poruszono tematów istotnych dla Polaków. "Nie poruszano wyzwań związanych z pandemią, nie mówiono o szczepieniach; nie mówiono o wyzwaniach gospodarczych, o pomocy polskim przedsiębiorcom. Jedyne, czym zajmowała się Platforma Obywatelska, to ona sama" - ocenił Fogiel.

"Jakieś projekty, prognozy, w jaki sposób zdobyć większość, żeby zdobyć władzę dla siebie i dla swoich kolegów, jak przełamać prezydenckie weto. To są dzisiaj rzeczy, które interesują Platformą Obywatelską, ale to nie są rzeczy, które interesują Polaków" - przekonywał zastępca rzecznika PiS.

Ironizował też, że powodem organizacji sobotniego eventu jest ruch Szymona Hołowni. "Rozumiem, że temu wydarzeniu Platformy towarzyszył powszechny pewnie w szeregach jej członków okrzyk: +Hołownia ante portas+ i trzeba było zwrócić się do własnego elektoratu z przypomnieniem, że +wciąż jesteśmy+ i z zapewnieniem, że chcemy walczyć o władzę, ale nie wiem czemu wszyscy musieliśmy to oglądać" - powiedział Fogiel.

Hołownia o PO: niepokoi planowanie małżeństwa bez pytania wybranka o zdanie

PO proponuje kolejną koalicję; cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu, ale niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka - przekazał lider Polski 2050 Szymon Hołownia, odnosząc się do sobotniej konferencji liderów Platformy Obywatelskiej.

W sobotę odbyła się wspólna konferencja szefa PO Borysa Budki oraz prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego pod hasłem "Czas na zmiany". Lider PO mówił m.in., że Platforma Obywatelska proponuje opozycji rozmowę o przyszłości Polski oraz stworzenie "Koalicji 276". Wskazywał, że 276 to liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by - jak mówił - móc realizować zmiany w Polsce.

Do propozycji PO na Twitterze odniósł się Hołownia. "A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję. Z jednej strony naprawdę cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu. Z drugiej niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka. Trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a" - napisał Hołownia.

PAP zapytała posłankę Hannę Gill-Piątek, która jest związana z ruchem Hołowni, czy politycy PO rozmawiali już z jej ugrupowaniem na temat ewentualnej współpracy. Gill-Piątek odparła, że do tej pory żadnych rozmów nie było. "Ale cieszy mnie, że jesteśmy tak dużą inspiracją (dla PO)" - powiedziała.

"Trochę byliśmy zaskoczeni, z nikim nie było rozmów, ale bardzo się cieszę, że nasze postulaty m.in. w kwestii Puszczy Białowieskiej, transparentnego państwa tak się spodobały. Mogłabym grać w bingo i skreślać nasze postulaty z tej prezentacji PO. Jeżeli jest taka otwartość na program Hołowni, to mam nadzieję, że pojawi się też realna chęć rozmów, bo jak na razie tych rozmów nie było" - powiedziała Gill-Piątek.

Pytana o wykorzystanie podczas konferencji PO logotypu Polski 2050, Gill-Piątek powiedziała, że nie było to konsultowane z ruchem Szymona Hołowni.

PSL: Budka, zamiast zająć się PO, chce zbierać do gromady inne partie opozycyjne

Borys Budka zamiast zająć się swoją partią, chce pozbierać do gromady inne partie opozycyjne i zmusić do podporządkowania się - powiedział poseł PSL Marek Sawicki, odnosząc się do przemówienia lidera PO. Ocenił, że użycie w prezentacji PO logotypu PSL bez porozumienia z ich partią było "nieuczciwe".

"Problem Borysa Budki polega na tym, że on zamiast zająć się swoją partią, Koalicją Obywatelską i martwić o pozycję PO, on ciągle martwi się o to, jak pozbierać do gromady wszystkich innych i zmusić do podporządkowania się jemu. Niech on zacznie myśleć o budowaniu własnej pozycji na scenie politycznej, a nie podpierać się innymi" - powiedział w rozmowie z PAP Sawicki.

Według niego Budka i politycy PO nie spytali też o zgodę na umieszczanie w prezentacji ich logotypu. "Będziemy się zastanawiać, jak na to reagować. Ciągle pan Borys Budka i jego grupa są pod wrażeniem pana (Tomasza) Lisa i Donalda Tuska, a zapomnieli, że świat jest już o 10 lat dalej i czas w takich kategoriach o tym myśleć, co będzie 10 lat po Tusku" - powiedział.

"Patrząc po takich zachowaniach, to wygląda na to, że Budka nie wierzy w siłę własną i siłę PO, zatem cały czas musi się wspierać inny i ugrupowaniami. Ale zanim się to zrobi, zanim użyje się czyjegoś logo, nazwy czyjejś, warto zapytać. Inaczej to jest postępowanie nieuczciwe. I przynajmniej na etapie ogłaszania inicjatywy programowej PO niech się zajmie tą inicjatywą. Być może nie ma tam nic nowego do przedstawienia, więc pan przewodniczący próbuje zaczepiać opozycję zupełnie bez sensu" - dodał Sawicki.

"Ja się cieszę jednak z tego działania, bo ono pokazuje, że PO jest projektem schyłkowym, a to daje więcej pola do działania dla Koalicji Polskiej" - dodał polityk ludowców.

Propozycję PO skomentował też na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Współpraca na opozycji jest możliwa, by ratować przedsiębiorców, naprawić sytuację w ochronie zdrowia i poprawić jakość edukacji młodych Polaków. Szukajmy rozwiązań wokół problemów naszych Rodaków, a nie wokół politycznych scenariuszy, bo to nie tylko one wygrywają wybory" - napisał.

Lider PO Borys Budka w sobotę zadeklarował: "Gwarantuję, że platforma współpracy, +Koalicja 276+, którą proponujemy, to pole porozumienia i budowy nowoczesnej, bezpiecznej, przewidywalnej Polski, w której każdy i każda z was traktowany jest podmiotowo, z szacunkiem"

Zastrzegł, że nie chodzi o rozmowę o personaliach, ponieważ one zawsze powodują wzrost emocji. "Nie będziemy się dzisiaj zajmować układaniem list, bo nie tego od nas oczekujecie. Przedstawiliśmy ten obszar, który w ramach +Koalicji 276+ powinien być dla nas wszystkich do zaakceptowania. Będziemy pokazywać dalej. Będziemy rozmawiać o samorządzie, proponując w oparciu o doświadczonych samorządowców nowoczesne rozwiązania" - zapowiedział Budka. Zapewnił, że Platforma będzie też słuchać swoich przyszłych koalicjantów. "Oni są równie ważni, dlatego, że każdy ma dobre pomysły na Polskę" - podkreślił szef PO. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek

wni/ ozk/