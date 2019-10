Z inicjatywy "DGP" liderzy czterech największych komitetów uzgodnili priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisując Pakt dla Zdrowia 2030 - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". W Pakcie znalazło się 11 punktów, m.in. dotyczący zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej.

"Zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej, obowiązkowa profilaktyka oraz opieka psychiatryczna blisko domu najmłodszych pacjentów – to niektóre z punktów, które politycy obiecali poprzeć ponad podziałami partyjnymi. Za namową "DGP" politycy KO, PSL, PiS i SLD podpisali Pakt dla Zdrowia 2030" - czytamy w gazecie.

Jak informuje dziennik, negocjacje treści dokumentu, który stanowiłby ponadpartyjny konsensus, trwały kilka miesięcy.

"Ostatecznie politycy podpisali się pod 11 punktami, za którymi – niezależnie od partyjnych podziałów – mają razem głosować. Zdaniem ekspertów to szansa, by po latach nawarstwiających się zaniedbań zdrowie stało się priorytetem" - podaje dziennik.

W Pakcie znalazły się postulaty dotyczące m.in. zmian finansowych i organizacyjnych. Ponadto, politycy zgodzili się, że należy podnieść nakłady na kształcenie większej liczby kadry medycznej oraz wprowadzić personel pomocniczy w szpitalach. Kolejnym pomysłem, który rywale uznali za kluczowy dla systemu lecznictwa, jest utworzenie specjalnego funduszu opiekuńczego. Pieniądze z niego miałyby wspierać osoby starsze i niesamodzielne. Nie mniej ważny jest punkt dotyczący obowiązkowych badań profilaktycznych.

"DGP" przekazała, że Pakt podpisali: minister Łukasz Szumowski (z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego), kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef sztabu wyborczego SLD Robert Biedroń. (PAP)

