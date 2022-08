Politico: Biden planuje sprzedać Tajwanowi broń za 1,1 mld USD

Trump domaga się uznania go zwycięzcą wyborów 2020 lub rozpisania nowego głosowania

Były prezydent Donald Trump zażądał w poniedziałek, by ogłoszono go prawowitym zwycięzcą wyborów prezydenckich w 2020 r. lub "natychmiast" zorganizowano nowe wybory. Jak stwierdził, to jedyne wyjście w sprawie rzekomego spisku FBI dotyczącego laptopa Huntera Bidena.