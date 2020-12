Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią w krajach nowej Europy

fot. Stepniak / Shutterstock

Najlepszą uczelnią Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (EngiRank) w krajach nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi – poinformował w środę organizator rankingu fundacja Perspektywy.

Jest to pilotażowa wersja rankingu, który opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej. Obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później.

Według EngiRank najlepszą uczelnią wśród 81 sklasyfikowanych w krajach nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza, wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi. W pierwszej 20 obok polskich (jest ich 9) i czeskich (jest ich 3) znalazły się też uczelnie z Cypru (2), Słowacji (2), Węgier, Słowenii, Estonii i z Rumunii.

Przeczytaj także Oto najlepsze uczelnie biznesowe w Europie. Wśród nich jedna z Polski

"Misją Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest wypełnienie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie" – mówi cytowany w informacji przesłanej PAP prezes Perspektyw, inicjator i szef projektu EngiRank Waldemar Siwiński.

Wyraził nadzieję, że doświadczenie zebrane przy opracowaniu EngiRank i bliższa współpraca z przemysłem pozwolą przygotować ranking studiów inżynierskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Z kolei dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Paweł Poszytek podkreślił, że dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus Plus będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni, na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej.

Jednocześnie z zasadniczym rankingiem opracowano również 7 rankingów w głównych dyscyplinach wchodzących w skład "Engineering & Technology". Dyscypliny wyróżniono według klasyfikacji FOS, rekomendowanej przez OECD.

W poszczególnych dyscyplinach zwyciężyły: Peter Pozmany Catholic University z Węgier (Chemical Engineering), Politechnika Śląska (Civil Engineering), University of Cyprus (Electrical, Electronic & Information Engineering), AGH w Krakowie (Environmental Engineering), Semmelweis University z Węgier (Materials Engineering), University of Pannonia z Węgier (Mechanical Engineering) i Politechnika Warszawska (Medical Engineering).

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz z baz Erasmus Plus.

W przygotowanie EngiRanku zaangażowana była Międzynarodowa Rada Programowa projektu. W jej skład – obok profesorów z Belgii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Polski, Węgier i Rumunii – wchodzą także przedstawiciele europejskich organizacji inżynierskich. Kierownikiem naukowym EngiRanku jest prof. Tomasz Kuszewski. Prace nad rankingiem poprzedziły międzynarodowe seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu (Airbus, Rosatom), jakie w Bremie, Moskwie i Warszawie zorganizował IREG Observatory.

Ranking zainicjowała i zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus Plus, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier. To nie jedyny ranking Perspektyw – od ponad 20 lat publikuje ranking szkół wyższych w Polsce, a także rankingi liceów, techników i programów MBA.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/