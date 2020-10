Polisa OC: czy trzeba dopłacić za auto z zagranicy?

Modelowy klient ubezpieczyciela ma obecnie 40 lat. Ten kierowca z Krakowa otrzymał prawo jazdy w lipcu 2000 r. Właściciel auta pracuje jako księgowy. Klient zakładu ubezpieczeń ma żonę oraz dwoje dzieci (10 lat, 8 lat). Przykładowy kierowca posiada polisy OC nieprzerwanie od 15 lat. Zniżka dotycząca aktualnego ubezpieczenia OC (w PZU) wynosi 30%, ponieważ kierowca spowodował ostatnią i jedyną szkodę 4 lata temu. Nowe ubezpieczenie OC będzie obowiązywało od 31 października 2020 r. Kierowca zakupi tę polisę przez Internet i skorzysta z domyślnych propozycji ubezpieczycieli oraz wszelkich dostępnych promocji (na Ubea.pl). Podana składka obejmuje polisę OC opłaconą w jednej racie (bez odpłatnego NNW).

Założenia dotyczące auta numer 1:

Samochód z wariantu 1 i 2 to czerwony Ford Focus hatchback 1.0 EcoBoost Trend Sport (101 KM / 74 kW, 999 cm³). Auto pochodzi z 2012 roku. Ten samochód po raz pierwszy został zarejestrowany w październiku 2012 r. Przebieg całkowity Forda Focusa to 100 000 km, a przewidywany przebieg roczny: 12 000 km. Auto posiada fabryczny GPS, autoalarm oraz immobilizer. Samochód jest parkowany na ulicy pod adresem 30-612 Kraków. Kierowca regularnie używa pojazdu głównie w kraju (za granicą krócej niż miesiąc) i nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej. Samochód nie posiada uszkodzeń i nie jest tuningowany. Obecny właściciel kupił to auto w 2017 r.

Założenia dotyczące auta numer 2:

Samochód z wariantu 3 i 4 to zielona Toyota Avensis sedan 1.8 Sol plus (147 KM / 108 kW, 1798 cm³). Auto pochodzi z 2010 roku. Ten samochód po raz pierwszy został zarejestrowany w październiku 2010 r. Przebieg całkowity Toyoty Avensis to 120 000 km, a przewidywany przebieg roczny: 12 000 km. Auto posiada fabryczny GPS, autoalarm oraz immobilizer. Samochód jest parkowany na ulicy pod adresem 30-612 Kraków. Kierowca regularnie używa pojazdu głównie w kraju (za granicą krócej niż miesiąc) i nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej. Samochód nie posiada uszkodzeń i nie jest tuningowany. Obecny właściciel kupił to auto w 2017 r. W wariancie nr 3 Toyota ma kierownicę po lewej stronie, a w wariancie nr 4 po prawej.