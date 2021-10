Polimex-Mostostal podpisał z Tauronem i PFR list intencyjny ws. Rafako

fot. Krystian Maj / / FORUM

Polimex Mostostal i fundusz z grupy PFR TFI są wstępnie zainteresowane kupnem akcji Rafako - podały Polimex Mostostal i Tauron w komunikatach. Oba podmioty, a także spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jako inwestor pasywny, podpisały w tej sprawie list intencyjny.

W reakcji na komunikat, akcje Rafako raptownie podrożały, a o 14:53 skala zwyżek przekraczała 30 proc. Dla porównania, akcje Polimeksu zyskiwały 3 proc., zaś Tauron tracił 0,85 proc.

List intencyjny dotyczy także warunków transakcji, współpracy z interesariuszami Rafako oraz przeprowadzenia badania due diligence.

"W ramach wyżej opisanego konsorcjum, intencją NJGT nie byłoby nabycie akcji Rafako, lecz wola wsparcia konsorcjum w pracach związanych z możliwą transakcją" - napisano w komunikacie.

Polimex Mostostal, Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN z grupy PFR TFI zawarły list intencyjny m.in. w sprawie możliwości utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji Rafako.

Strony listu intencyjnego wyraziły również zamiar ustalenia zasad ewentualnego udostępnienia NJGT wyników badania due diligence Rafako w zakresie niezbędnym dla oceny zasobów Rafako, wystarczających dla realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie oraz współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami.

List intencyjny wszedł w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje w stosunku do każdej ze stron do dnia wyrażenia woli rezygnacji z dalszej współpracy, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Tauron w komunikacie prasowym poinformował, że strategia grupy nie przewiduje inwestycji w firmy sektora budownictwa energetycznego, nie zakłada więc aktywnego udziału w konsorcjum.

"Podpisany dziś list intencyjny stanowi krok w kierunku zakończenia naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie we współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji. Nasze zaangażowanie pozwoli potencjalnym uczestnikom konsorcjum na oszacowanie ryzyk związanych z zaangażowaniem w Rafako poprzez uzyskanie kompletnych informacji dotyczących statusu prac naprawczych przy jednostce" - powiedział Artur Michałowski, p.o. prezesa Tauronu.

"Naszym priorytetem jest zakończenie naprawy bloku zgodnie z ustalonym w sierpniu harmonogramem. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa i będzie odgrywała ta jednostka w perspektywie stabilności polskiego systemu energetycznego" - dodał Michałowski.

W czerwcu podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, doprowadzą do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno został oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku i pracował do czasu awarii 11 czerwca 2021 roku. Generalnym wykonawcą bloku jest Rafako. Na początku sierpnia Tauron informował, że prace naprawcze, prowadzone w rejonie komory paleniskowej, mają się zakończyć do 25 lutego 2022 r.

Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą Blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. (PAP Biznes)

