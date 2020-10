Policyjna spółdzielnia częściowo rozpracowana

Policja

Naczelnik wydziału do walki z przestępczością samochodową, kierownik sekcji i dwóch funkcjonariuszy zostało zatrzymanych w śledztwie prokuratury. Mieli "pompować" statystyki, by dostawać nagrody – informuje środowa "Rzeczpospolita".

Według informacji gazety główny zarzut, jaki mają usłyszeć naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Jarosław K., kierownik sekcji i dwóch funkcjonariuszy, mają mieć związek z naciąganiem wyników – przekłamywaniem statystyk w celu uzyskiwania korzyści majątkowej w postaci premii za rozwiązywanie spraw.

"Dotąd w żadnych służbach czegoś takiego nie przerabiano – słyszymy od osób zorientowanych w sprawie. Zatrzymań dokonało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które w poniedziałek weszło do siedziby Komendy Stołecznej" – podaje gazeta.

Informuje też, że zostały przeszukane pomieszczenia wydziału. Znaleziono w nich m.in. walizkę z narzędziami złodziejskimi, a w jednej z szafek w wydziale miały zostać ujawnione również narkotyki.

"Wszystko na to wskazuje, że były to narzędzia zarekwirowane złodziejom z jednej ze spraw. Jednak takie dowody rzeczowe nie powinny się tam znajdować. Narkotyki to osobna kwestia, która wymaga wyjaśnień" – mówi "Rzeczpospolitej" osoba związana ze śledztwem.

Według jej informatorów w kwietniu policjanci ze stołecznej samochodówki zatrzymali paserów, którzy jechali ze Śląska, by dostarczyć w okolice Warszawy dwa japońskie samochody. "Trzem paserom +przyklepano+ kradzieże, a jednemu paserstwo. To duża różnica, bo za kradzieże samochodów często są areszty, a kara jest wyższa niż za paserstwo" – tłumaczy rozmówca gazety.

Podaje też, że zwykli paserzy, z których zrobiono złodziei samochodów, zaczęli się bronić. "Wtedy miało wyjść, że dostali zarzuty +na wyrost+. Dla policjantów miało to znaczenie, bo podnosiło rangę sprawy, a z tym wiązały się premie za dobre wyniki. O jakie kwoty premii chodzi – nie wiadomo" – pisze gazeta. (PAP)

