Policja szuka ludzi do pracy. Tyle można zarobić na start

Choć nabór do policji trwa przez cały rok, to komendanci co jakiś czas publikują komunikaty, w których chcą zachęcić ludzi do wstąpienia w szeregi tej formacji. Wskazują na wiele benefitów, między innymi na możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia zawodowego. Przyszłych policjantów ma skusić również wynagrodzenie, na które mogą liczyć już od początku służby.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Właśnie tego typu komunikat pojawił się na stronie śląskiej policji. Można w nim przeczytać, że ta służba to szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa. Daje też szansę na poszerzenie swoich kompetencji i oferuje się różnorodne stanowiska do obsadzenia, dlatego ponoć każdy ma możliwość znaleźć tam dla siebie miejsce.

Ile można zarobić w policji?

W komunikacie poinformowano, że policja zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie wynosi około 4800 zł netto plus wysługa w wysokości 2 proc. po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy. To są warunki dla osób w wieku do 26 lat, dla pozostałych ta podstawowa kwota to 4500 zł netto.

Warto dodać, że osoby pracujące w policji mogą liczyć na nagrodę roczną, tzw. trzynastą pensję, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, a także na równoważnik pieniężny za brak lokalu miesięcznego oraz na tzw. mundurówkę.

Kandydat do służby w policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

posiada polskie obywatelstwo,

posiada co najmniej średnie wykształcenie,

posiada nieposzlakowaną opinię,

nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

PB