W 2020 roku policja kupiła ponad 1,2 tys. pojazdów; kupiono też 68 laserowych mierników prędkości i 65 sztuk alkomatów; zakończono także dostawę trzech nowoczesnych śmigłowców Bell-407GXi - przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP podsumował inwestycje i zakupy dla polskiej w 2020 roku. "W roku 2020 polska policja zakupiła 1219 sztuk sprzętu transportowego, spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa, komfortu pracy funkcjonariuszy oraz ochrony środowiska, o łącznej wartości przeszło 227 mln zł" - powiedział policjant.

Podkreślił, że dzięki wsparciu lokalnych samorządów, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kupiono 515 sztuk sprzętu transportowego. Dostarczone pojazdy to różnorodny sprzęt transportowy przeznaczony dla wszystkich rodzajów służb.

W zeszłym roku policja kupiła 517 samochodów osobowych oznakowanych, w tym m.in.: 101 samochodów typu kombi van z przedziałem dla zatrzymanych oraz 76 samochodów o napędzie hybrydowym, z czego 20 szt. typu plug-in, 267 samochodów osobowych nieoznakowanych, w tym 6 aut RD-Video (do ścigania i nagrywania piratów drogowych - PAP), oraz 58 samochodów osobowych terenowych oznakowanych i nieoznakowanych.

Kupiono również 116 furgonów patrolowych, 206 furgonów wypadowych, 4 furgonów nieoznakowanych, oraz 23 pojazdy specjalistyczne, w tym m.in.: 3 transportery opancerzone, 5 armatek wodnych (zostaną dostarczone w 2021 r.). Zakupiono też 15 pozostałych pojazdów jak samochody ciężarowe, autobusy, minibusy oraz 26 motocykli.

"Ponadto, w roku 2020 kontynuowano wprowadzanie kolejnych praktycznych zmian w specyfikacjach technicznych dla pojazdów służbowych policji. Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego, poprawienie komfortu służby w pojazdach policji, a także widoczności oraz rozpoznawalności oznakowanych pojazdów policyjnych" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że w zeszłym roku policjanci kupili 68 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II na łączną kwotę 1 982 268,00 zł. "Urządzenia do pomiaru prędkości są stale i intensywnie wykorzystywane przez patrole ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach kraju" - podał.

Policja kupiła także 65 przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Sensor IV CM w. 71.11 za łączną kwotę 267 832,50 zł. "Zakup przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu podyktowany jest przede wszystkim koniecznością utrzymania pełnej gotowości tego typu sprzętu, a co za tym idzie wyeliminowania ze służby przyrządów przestarzałych, niesprawnych i wyeksploatowanych" - wyjawił.

Podkreślił również, że w zeszłym roku policja otrzymała trzy nowoczesne śmigłowce typu Bell-407GXi wyposażone w system obserwacji lotniczej. "Zakończono także prace związane z przedłużeniem okresu eksploatacji śmigłowca W-3A Sokół ponad resurs techniczny z modernizacją łączności wymaganą przepisami lotniczymi. Wykonanie prac umożliwia użytkowanie śmigłowca w Policji do 2025 roku" - dodał.

"W ramach wyposażenia jednostek policji w sprzęt i oprogramowanie Biuro Łączności i Informatyk KGP w 2020 roku kupiło: 703 komputerów stacjonarnych, 180 laptopów, 651 urządzeń wielofunkcyjnych, 1549 drukarek, 521 Mobilnych Terminali Noszonych (MTN), 4334 telefonów IP i 321 szt. oprogramowania biurowego" - wyliczył. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

