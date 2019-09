Polak, Rusek i Niemiec... [Podcast]

Kto zna jakiś śmieszny kawał o Polaku, Rusku i Niemcu? Nie znam śmiesznego, wiem jedno: jest tylko jeden wygrany – najsprytniejszy i najmądrzejszy Polak. Kilka wieków konfliktów militarnych – zabory, dwie wojny, czasy PRL – to wszystko spowodowało, że animozje pozostały. Czy w biznesie też?



Na te pytania odpowiedzieli: Adam Krzanowski, prezes Nowego Stylu, producenta krzeseł, który produkuje w Rosji i Niemczech, Paweł Gos, szef Exact Systems, firmy zajmującej się kontrolą jakości m.in. w fabrykach samochodowych, Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, Patryk Wild, radny sejmiku województwa dolnośląskiego i przewodniczący zespołu ds. komponentu kolejowego CPK, a także - last but not least – Jacek Bartosiak, założyciel Strategy&Future, think-tanku zajmującego się geopolityką i strategią.

Puls Biznesu do słuchania dostępny jest też w Twojej aplikacji podcastowej (np. w Lectonie i na Spotify) i na www.pb.pl/dosluchania.