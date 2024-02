Polak rządzi producentem Marlboro. Komentuje wyniki i wzrost liczby użytkowników IQOS

Wyniki za poprzedni kwartał opublikowała firma Philip Morris International, na której czele od maja 2021 r. stoi Jacek Olczak. To pierwszy Polak na najwyższym stanowisku w globalnej firmie, jak pisał Forbes, która stoi za takimi markami jak Marlboro czy IQOS.

fot. Jonathan Weiss / / Shutterstock

Philip Morris International w czwartym kwartale zarobił 2,19 mld dol. w porównaniu z 2,38 mld dol. w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przychody wzrosły o 11 proc. do 9,05 mld dol., zgodnie z szacunkami analityków, jednak skorygowany zysk na akcje w wysokości 1,36 dol. był niższy od konsensusu wynoszącego 1,45 dol.

Kurs Philip Morris notowany na nowojorskiej giełdzie tracił przed otwarciem sesji ponad 2 proc. w reakcji na wyniki i akcje były handlowane w okolicy 89 dol. za sztukę. W tym roku kurs zachowuje się dość płasko i porusza się w przedziale 90-95 dol. za akcje. Obecnie jest wyceniana na ok. 142 mld dolarów.

tradingeconomics.com

Spółka jest jednym z największych graczy na rynku wyrobów tytoniowych i na bazie pełnych raportów za 2022 r. ustępowała tylko British American Tobacco (BAT), która w czwartek także opublikowała wyniki. O ile sprzedaż Philip Morris wzrosła w całym roku o ponad 10 proc. do 35,12 mld dol., o tyle BAT pokazał spadek przychodów o 1,3 proc. do 28,3 mld funtów, po przeliczeniu po obecnym kursie to około 34,4 mld dol.

statista.com

Wygląda na to, że porównując sprzedaż obu firm to Philip Morris jest największym graczem na rynku produktów tytoniowych. Co ciekawe, firmę prowadzi Polak – Jacek Olczak. W 1993 roku zaczynał w dziale finansowym polskiego oddziału grupy Philip Morris, następnie w 1995 roku dołączył do oddziału firmy w szwajcarskiej Lozannie.

Tam został dyrektorem europejskiego oddziału koncernu, a następnie dyrektorem finansowym. W 2009 r. został powołany na stanowisko prezesa na region UE. Następnie w 2012 r. został dyrektorem finansowym grupy, a w 2018 r. dyrektorem operacyjnym. Na stanowisku CEO Phillip Morris International zasiada od maja 2021 r. Wtedy to polski Forbes pisał, że to pierwszy Polak na stanowisku prezesa globalnej firmy o takiej skali działalności.

Najważniejsze marki papierosów Phillip Morris to Marlboro i L&M, które są sprzedawane w ponad 180 krajach na całym świecie. Według danych portalu Statista marka Marlboro jest wyceniana najdrożej ze wszystkich popularnych papierosów na świecie. Co nie oznacza, że firma nie rozwija innych produktów. Mowa tu przede wszystkim o marce IQOS, czyli urządzeniu służącym do podgrzewania tytoniu, bez wytwarzania dymu oraz popiołu.

statista.com

Trend ten nie dziwi zwłaszcza w czasach większej świadomości społeczeństwa dotyczących konsekwencji palenia. Spółka podała, że ​​na koniec kwartału liczba wszystkich użytkowników IQOS wyniosła około 28,6 mln, co oznacza wzrost o 3,7 mln w porównaniu z rokiem poprzednim, z czego około 20,8 mln przeszło na IQOS i przestało palić zwykłe papierosy.

„Jesteśmy zadowoleni, że w czwartym kwartale produkty bezdymne osiągnęły prawie 40 proc. naszych całkowitych przychodów i ponad 40 proc. naszego zysku brutto. Było to spowodowane ciągłym rozwojem marki IQOS, które pod względem przychodów obecnie przekroczył przychody generowane przez Marlboro” – skomentował prezes Jacek Olczak.

„Wchodzimy w rok 2024 z dużą dynamiką i spodziewamy się, że będzie to kolejny rok doskonałych wyników, poparty przyspieszeniem wzrostu przychodów netto i zysków netto ze sprzedaży produktów bezdymnych” – dodał Olczak.

Przypominał, że w czwartym kwartale ub. r. minął rok od połączenia ze szwedzkim Matchem. Była to transakcja o wartości 16 miliardów dolarów, w celu przejęcia producenta marki Zyn – saszetek nikotynowych, które użytkownicy wkładają za wargę.

Spółka podała, że ​​spodziewa się skorygowanych zysków w 2024 r. na poziomie od 6,32 do 6,44 dol. na akcję, czyli więcej niż 6,01 dol. odnotowanych w 2023 r., ale niższych od oczekiwań analityków na poziomie 6,60 dol.

Michał Kubicki