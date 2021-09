Polacy zdobyli trzy brązowe medale na zawodach EuroSkills

/ Euroskills

Trzy brązowe medale zdobyli polscy zawodnicy w zawodach EuroSkills, największym europejskim konkursie, którego celem jest promowanie umiejętności zawodowych - poinformowało w poniedziałek MEiN. To najlepszy wynik w dotychczasowych zmaganiach Polaków.

EuroSkills to międzynarodowy konkurs, który odbywa się cyklicznie, co dwa lata. W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 22-26 września w austriackim Graz, wzięli udział reprezentanci 19 krajów. Wystąpiło w sumie 400 zawodników w 48 konkurencjach.

Brawo! Nasza drużyna zdobyła 3 medale podczas zawodów #Euroskills2021 w #Graz!

🥉 Michał Formela | Spawalnictwo

🥉 Bartosz Wicherek | Gotowanie

🥉 Piotr Glazik | Florystyka

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy! @WorldSkillsPL @FRSEdukacji pic.twitter.com/QTSdjcvwcr — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) September 27, 2021

Reprezentanci naszego kraju wzięli udział w konkurencjach: dekarstwo, florystyka, frezowanie CNC, fryzjerstwo, gotowanie, instalacje elektryczne, meblarstwo, obsługa gości hotelowych, projektowanie graficzne, spawalnictwo, stolarstwo, układanie parkietów, technik laboratorium chemicznego, technologia mody, technologia pojazdów ciężkich, technologia samochodowa.

Polscy zawodnicy zdobyli trzy brązowe medale: Michał Formela z Żukowa (woj. pomorskie) zdobył medal w konkurencja spawalnictwo, Piotr Glazik z Włosienicy (woj. pomorskie) - w konkurencji florystyka, Bartosz Wicherek z Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie) - w konkurencji gotowanie.

EuroSkills odbywa się co dwa lata w jednym z państw europejskich, to wersja konkursu WorldSkills. Zawody WorldSkills są organizowane od 1950 roku, zaś EuroSkills od 2008 roku. Celem obu wydarzeń jest promowanie umiejętności zawodowych, podnoszenie ich jakości oraz współpraca z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

W zawodach EuroSkills rywalizuje 31 państw z Europy, w WorldSkills 85 państw. To największe tego rodzaju zawody na świecie.

Międzynarodowe konkursy umiejętności zawodowych dają możliwość udziału zarówno uczniom szkół branżowych, techników, jak i studentom uczelni wyższych.

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy poza spełnieniem wymogów formalnych posiadają rekomendację instytucji wspierającej, np. szkoły, uczelni, pracodawcy, stowarzyszenia branżowego, instytucji organizującej olimpiadę/turniej krajowy. Zadaniem instytucji jest wsparcie zawodnika w przygotowaniu we współpracy z trenerami, fachowcami/specjalistami z branży, zapewnienie infrastruktury umożliwiającej trening do zawodów, wyznaczenie eksperta, który weźmie udział w konkursie i posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażenie zawodnika w niezbędne narzędzia wymagane przez organizatora konkursu. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/