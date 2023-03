Polacy zapakowali się w obligacje oszczędnościowe

W 2022 r. Polacy dołożyli do swoich portfeli inwestycyjnych obligacje oszczędnościowe za niespełna 28 mld zł, prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. W tym roku ten wynik będzie bardzo trudno powtórzyć, na co wskazują wyniki sprzedaży w styczniu i lutym.

W lutym Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji detalicznych ok. 2,1 mld zł - wynika z danych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. To wynik zbliżony do rezultatów z ostatnich miesięcy ubiegłego roku i nieco niższy niż w styczniu, gdy inwestorzy korzystali z odnowienia limitów IKE i kupili w ich ramach papiery skarbowe za rekordowe 212,5 mln zł, aż o 71 proc. więcej niż rok wcześniej.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Podobnie jak w poprzednich miesiącach za ok. 3/4 zakupów odpowiadały obligacje "antyinflacyjne" - cztero- i dziesięcioletnie. Niektórzy inwestorzy wydają się również zabezpieczać przed scenariuszem bardzo silnego hamowania inflacji w kolejnych latach, nabywając stałoprocentowe papiery 3-letnie (TOS0226), których oprocentowanie wynosi 6,85 proc. rocznie w każdym roku inwestycji, a odsetki są kapitalizowane. Resort finansów pozyskał z ich sprzedaży ponad 125 mln zł (dokładne dane poznamy w połowie miesiąca) - większym zainteresowaniem cieszyły się tylko podczas wakacyjnego boomu na obligacje oszczędnościowe.

Ówczesna popularność rządowego długu wywindowała całoroczny wynik sprzedaży obligacji detalicznych do rekordowego poziomu. Inwestorzy wyasygnowali na ich zakup 57,1 mld zł, o niemal 1/3 więcej niż rok wcześniej. Za częścią tej kwoty stały jednak wydatki na papiery 3-miesięczne, które resort finansów zdążył już w minionym roku odkupić. Gdy odejmiemy je od puli, okaże się, że rząd pozyskał od inwestorów indywidualnych 48,5 mld zł, czyli aż o ponad 80 proc. więcej niż w 2021 r.

Świetny wynik rozbudził apetyt rządu. Jak informował w grudniu portal obligacje.pl, Ministerstwo Finansów zamierza w tym roku pozyskać ze sprzedaży papierów detalicznych przeszło 40 mld zł. Zważywszy na skalę zainteresowania inwestorów w ostatnich miesiącach, wynik wydaje się daleko poza zasięgiem. Szansą na osiągnięcie celu byłoby zdecydowane poprawienie oferty - ta od października pozostaje bez zmian, podobnie jak stopy procentowe NBP.

W minionym roku resort finansów odkupował naturalnie także zapadające papiery oraz te przedstawiane przez inwestorów do wykupu we wcześniejszym terminie. To ostatnie rozwiązanie było popularne w obliczu wyraźnych podwyżek oprocentowania nowych emisji oraz wprowadzenia do sprzedaży nowych typów obligacji. W efekcie w 2022 r. inwestorzy indywidualni zwiększyli zaangażowanie w obligacje oszczędnościowe o 27,7 mld zł, czyli o ponad 81 proc. bardziej niż w 2021 r. Relatywny wzrost popularności okazał się najwyższy od 2017 r., nominalne był oczywiście najwyższy w historii.

Zmiana zadłużenia SP z tytułu obligacji oszczędnościowych Rok

[mln zł] [proc.] 2012 307,9

2013 1266,1 311 2014 264,4 -79 2015 1411,8 434 2016 923,2 -35 2017 4158,5 350 2018 4 345,60 4 2019 7 831,40 80 2020 13 974,60 78 2021 15 314,30 10 2022 27 741,60 81 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Na koniec 2022 r. inwestorzy mieli ulokowane w obligacjach detalicznych 84,6 mld zł. 60 proc. stanowiły "czterolatki", za kilkanaście procent odpowiadały łącznie nowe papiery roczne i dwuletnie (17,7 proc.) oraz "dziesięciolatki" (16 proc.).