Polacy zaczęli wydawać więcej na rozrywkę. "2023 okrzyknięto rokiem stadionów"

Wydatki na rozrywkę w 2023 roku wzrosły o 34 proc. - poinformował w komunikacie prasowym eBilet. Jak wskazano, w ofercie eBilet znalazło się 40 proc. więcej wydarzeń rozrywkowych niż w 2022 r. Największy wzrost sprzedaży o 29 proc. biletów zanotowały wydarzenia sportowe.

"Ostatni rok był kolejnym, który potwierdził, że branża eventowa działa w kontrze do jednej z podstawowych zasad ekonomii mówiącej - gdy koszty życia rosną, wydatki na rozrywkę są zwykle ograniczane. Rosnące ceny całego doświadczenia spowodowały, co prawda, że Polacy dokładniej oglądają każdą złotówkę wydaną na rozrywkę, jednak imponujący wachlarz możliwości dostarczony fanom przez polskich promotorów spowodował, większe zainteresowanie Polaków wydarzeniami live i wzrost wydatków na rozrywkę o 34 proc. rdr" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes eBilet, Bartek Torański.

"W porównaniu do ubiegłego roku publiczność jeszcze chętniej uczestniczy w wydarzeniach muzycznych i sportowych. W sporcie najwięcej biletów rozeszło się na galę XTB KSW Colosseum II, finał Drift Masters European Championship 2023 oraz turniej kwalifikacyjny polskich siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu FIVB Road To Paris Volleyball Qualifier 2023. Tymczasem najbardziej pożądanymi wydarzeniami muzycznymi były m.in. koncerty Taylor Swift, 5 Seconds Of Summer, Dawida Podsiadło, Agnieszki Chylińskiej czy Mroza oraz festiwale tj. Męskie Granie, Open’er, Audioriver czy Juwenalia Rzeszowskie" - napisano w komunikacie.

eBilet wskazał, że w 2023 roku gorzej radziły sobie teatry i wydarzenia familijne, ale nowe formaty takie jak musical "We Will Rock You" czy show "Akademia Pana Kleksa" osiągnęły sprzedażowy sukces. Dodano, że rośnie zainteresowanie wydarzeniami imersyjnymi. Wśród trzech najpopularniejszych widowisk w 2023 roku znalazł się "BEKSIŃSKI. LIVE", czyli spektakl multimedialny wykorzystujący AI do przetworzenia dzieł Beksińskiego.

2024 rokiem festiwali?

"Mimo że 2023 okrzyknięto rokiem stadionów, 2024 może należeć do festiwali. Muzyczne stadionowe show nadal z nami zostaną - czeka nas siedem stadionowych koncertów Dawida Podsiadło w formule 360’, a po największej sprzedaży biletów w historii także trzy koncerty międzynarodowej gwiazdy i artystki dekady, Taylor Swift. Jednak, gdy europejskie trasy stadionowe ponownie ogłosili obecni niedawno w Polsce Coldplay, Metallica, Rammstein czy Ed Sheeran, line upy największych festiwali w Europie rosną w siłę. Tylko na samym Open’er Festival w Gdyni wystąpią Dua Lipa, Foo Fighters, Sam Smith i Doja Cat" - napisano. (PAP Biznes)

