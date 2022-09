Polacy zaciskają pasa. Jak i na czym można oszczędzić? [Podcast]

fot. cha_cha / / Shutterstock

Czy warto wziąć wakacje kredytowe? Na jakim koncie ulokować oszczędności? W co inwestować? Jak oszczędzić prąd i gaz w domu? Jeśli chcecie zaciskać pasa, powinniście posłuchać, co radzą eksperci.

Dwucyfrowa inflacja, szalejące ceny energii, o których za chwilę każdy przekona się na własnej skórze, groźba spowolnienia gospodarczego, czyli może utraty pracy – nawet największy optymista zastanawia się dziś, jak to będzie. Sporo osób myśli o cięcu kosztów. W tym podkaście usłyszycie o kilkunastu sposobach, jak wydawać mniej na prąd i ogrzewanie. Ale zaciskanie pasa to nie tylko wyrzeczenia, można przy okazji pomyśleć o inwestycjach.

Można skorzystać z wakacji kredytowych, a zaoszczędzone pieniądze wykorzystać do nadpłaty kredytu, o czym opowie Michał Kisiel, analityk portalu Bankier.pl. Można je też zainwestować i Bartłomiej Borucki z firmy Rankomat.pl podpowiada, w którym banku oszczędzać. W co Polacy inwestują, mówi Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex, która m.in. handluje złotem. Dwoje moich gości opowiada też o oszczędzaniu energii w domu. Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, związku pracodawców AGD, radzi, co zrobić ze smokami energetycznymi. Dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego opowiada natomiast o eksperymencie, w którym mieszkańcy Warszawy mogli sprawdzać, ile zużywają prądu, i mówi, co z tego wynikło.

Zapraszamy na podcast.