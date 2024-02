Polacy za granicą przysyłają do kraju miliardy. Stąd popłynęło najwięcej pieniędzy

NIEMCY W Berlinie powtórzono wybory federalne, zyskały partie opozycyjne W niedzielę w Berlinie przeprowadzono częściową powtórkę wyborów federalnych, ponieważ we wrześniu 2021 roku doszło do kilku nieprawidłowości podczas głosowania, co zdaniem Trybunału Konstytucyjnego mogło wpłynąć na jego wynik - podał w poniedziałek portal ZDF Heute.