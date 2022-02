Polacy wytwarzają najmniej śmieci w Europie, ale recykling wciąż kuleje

fot. Mateusz Wlodarczyk / / Forum

Statystyczny Polak wytwarza 346 kg odpadów komunalnych rocznie – wynika z danych Eurostatu za 2020 r. Choć to o ok. 9 proc. więcej niż w 2005 r., to jednocześnie drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Wciąż jednak znacznie mniej niż jedna trzecia odpadów poddawana jest recyklingowi.

Ilość śmieci wytwarzana przez statystycznego Polaka w 2020 r. była o blisko jedną trzecią mniejsza niż w przypadku statystycznego mieszkańca Unii Europejskiej. Mniej odpadów komunalnych od Polaków w 2020 r. wytwarzali jedynie Rumuni (287 kg na osobę), w przypadku których ilość wytwarzanych śmieci zmniejszyła się najmocniej względem 2005 r. (o 25 proc.).

Odpady komunalne w państwach Unii Europejskiej Państwo 2020 r. [w kilogramach na mieszkańca] 2005 r. [w kilogramach na mieszkańca] Zmiana [w proc.] UE 505 506 -0,2 Dania 845 736 +14,8 Luksemburg 790 672 +17,6 Malta 643 625 +2,9 Węgry 634 461 +37,5 Niemcy 632 565 +11,9 Irlandia 625 731 -14,5 Cypr 609 688 -11,5 Finlandia 596 478 +24,7 Austria 585 575 +1,7 Francja 537 529 +1,5 Holandia 535 599 -10,7 Grecja 525 442 +18,8 Portugalia 513 452 +13,5 Czechy 507 289 +75,4 Włochy 505 546 -7,5 Słowenia 487 494 -1,4 Litwa 483 387 +24,8 Łotwa 478 320 +49,4 Estonia 455 588 -22,6 Bułgaria 444 588 -24,5 Słowacja 433 273 +58,6 Szwecja 431 479 -10,0 Chorwacja 418 336 +24,4 Belgia 416 482 -13,7 Hiszpania 383 433 -11,5 Polska 346 319 +8,5 Rumunia 287 383 -25,1 Źródło: Eurostat; opracowanie: Bankier.pl

Najwięcej śmieci w 2020 r. produkowali Duńczycy (średnio 845 kg na osobę), mieszkańcy Luksemburga (790 kg) i Maltańczycy (643 kg), z kolei największy wzrost ilości produkowanych odpadów komunalnych zanotowano w przypadku naszych południowych sąsiadów: Czechów (507 kg na osobę i +75 proc.) i Słowaków (433 kg i +59 proc.).

Choć według danych Eurostatu Polacy produkują stosunkowo niewiele śmieci na tle innych europejskich nacji, to wciąż niewielki odsetek z nich poddawany jest recyklingowi. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r., w procesie recyklingu przerabiano 26,7 proc. odpadów. Choć jeszcze dziesięć lat wcześniej było to zaledwie 15 proc., tempo, w jakim zachodzi poprawa, pozostawia wiele do życzenia.

Tymczasem zgodnie z unijnymi dyrektywami, w 2025 r. każdy kraj należący do Wspólnoty będzie musiał poddawać recyklingowi co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych, a w 2030 r. 60 proc.

W 2020 r. w ramach kompostowania lub fermentacji przetwarzano 12 proc. odpadów, z kolei co piąty kilogram śmieci (21,5 proc.) poddawany był spaleniu, natomiast pozostałe 40 proc. było składowane na wysypiskach śmieci.

