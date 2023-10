Polacy wychodzą z szarej strefy? Coraz mniej osób pracuje na czarno

"Produkcja prawa" ma się w Polsce świetnie. Będzie rekord? Prawie 26 tys. stron nowych ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych przyjęto w Polsce w trzech pierwszych kwartałach br. Jeśli tempo to utrzyma się do końca roku, będzie to największy przyrost prawa w historii - wynika z najnowszego "Barometru Prawa" opracowanego przez Grant Thornton.