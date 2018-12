Polacy wśród ofiar wybuchu w czeskiej kopalni

Spośród 13 górników, którzy zginęli w kopalni w czeskiej Karwinie, 12 ma obywatelstwo polskie, w tym jeden z nich od ponad 20 lat mieszkał na terenie Republiki Czeskiej - poinformował premier Mateusz Morawiecki na miejscu katastrofy.

Trzynasty górnik jest obywatelem czeskim - podał. Według strony czeskiej nie ma szans, by ktokolwiek z pozostających pod ziemią przeżył - dodał premier.

Wcześniej informowano, że z 13 ofiar 11 to Polacy, a dwie - Czesi.

W związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, niedziela w całej Polsce będzie dniem żałoby narodowej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Polski premier, który od rana przebywa w Karwinie powiedział dziennikarzom, że informację o wypadku w kopalni otrzymał w czwartek w godzinach wieczornych. "Powzięliśmy informację, że nastąpił wybuch i pożar, i że jest ogromne zagrożenie dla wszystkich akcji poszukiwawczych i akcji ratowniczych" - relacjonował.

"Strona czeska podała również informacje, że z 23 górników, 9 udało się uratować, 13 górników nie udało się" - mówił dziennikarzom Morawiecki. "Informacje, które przekazała strona czeska są takie, że z 13 górników 12 ma obywatelstwo polskie, 13. górnik jest obywatelem czeskim" - podał.

Sytuacja w kopalni w Karwinie w Czechach jest nadal dramatyczna. Polskie służby pozostają na miejscu i są gotowe do wsparcia wszelkich działań czeskich ratowników. Rodziny górników i poszkodowani górnicy mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony państwa. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 21 grudnia 2018

Powiedział, że od razu przekazał naszą gotowość do uczestniczenia w akcji ratowniczej i od razu polecił służbom ratownictwa górniczego przyjazd tutaj, na terytorium Republiki Czeskiej. Te służby wzięły udział w akcji ratowniczej - dodał.

"Teraz w tym momencie trwa akcja, odpowiednie pomiary tego wszystkiego, co dzieje się pod ziemią. Według naszej wiedzy (...) pod ziemią jest pożar. Jest bardzo wysoka temperatura, bardzo wysokie zagrożenie kolejnymi wybuchami" - powiedział Morawiecki. Dodał, że trwa procedura wpuszczania azotu po to, żeby ugasić ten pożar. "Ona może trwać wiele godzin, nawet wiele dni. Chodniki są zablokowane, akcja ratownicza - poszukiwawcza została powstrzymana" - podał.

"My kierujemy się informacjami od strony czeskiej - ze względu na to, że znajdujemy się na terytorium Czech - i informacje, które otrzymaliśmy są dramatyczne" - zaznaczył.

Powiedział, że z 13 górników, którzy nie zostali wydobyci - zdaniem strony czeskiej - nie ma szans, żeby ktokolwiek przeżył.

"My wyrażamy naszą gotowość do tego i nasze oddziały ratownicze, oddziały poszukiwawcze są tutaj na miejscu. Czeska i polska aparatura jest pod ziemią, bada stężenie i co chwilę przekazuje informacje o aktualnym stanie tego zagrożenia pod ziemią, tak żeby podjąć decyzję o natychmiastowym powrocie ratowników i osób uczestniczących w akcji poszukiwawczej" - zapewnił.

"Jestem w kontakcie - rozmawiałem z premierem Andrejem Babiszem wczoraj wieczorem, w nocy również, jestem z nim w stałym kontakcie" - poinformował.

"Chciałem wyrazić wyrazy najgłębszego współczucia i żalu w związku z tym, co się stało - z tą straszną tragedią tutaj - wszystkim rodzinom ofiar, wszystkim rodzinom poszkodowanych" - mówił.

Podał, że jedna z poszkodowanych osób to polski górnik, który przebywa w szpitalu i ma bardzo rozległe poparzenia - jest w bardzo ciężkim stanie.

"Oczywiście roztoczę opiekę nad tymi wszystkimi rodzinami ofiar górników i nad tymi wszystkimi, którzy przeżyli" - zapewnił.

"Jest mi niezmiernie smutno, wyrażam raz jeszcze najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim rodzinom ofiar i chcę też zadeklarować, że nasze służby będą tutaj cały czas. Wiem też, że są służby ratowniczo-poszukiwawcze czeskie, oczywiście na miejscu będą pracować w tej minucie, w której będzie można wejść tam z powrotem" - powiedział.

"Temperatura jest, jak mi przekazano, ponad 200 stopni Celsjusza, a w miejscach, gdzie jest pożar, oczywiście jeszcze o wiele wyższa, więc w momencie, w którym będzie możliwe wejście z powrotem - zejście, zjazd pod ziemię, zespoły poszukiwawczo-ratownicze polskie i czeskie będą kontynuować swoją akcje, tak żeby nie spocząć, dopóki wszystkie możliwe aspekty tej tragedii nie zostały wyjaśnione do samego końca" - podkreślił szef polskiego rządu na miejscu tragedii w czeskiej Karwinie.

Według wcześniejszych informacji podawanych przez rzecznika kopalni, na głębokości ponad 800 metrów pracowało 23 górników; dziesięć osób zostało rannych, w tym trzy osoby hospitalizowano.

Władze kopalni przekazały w piątek rano, że ze względu na duże stężenie metanu akcja ratownicza została tymczasowo przerwana.

W nocy z czwartku na piątek do Czech udali się polscy ratownicy - dwa pięcioosobowe zastępy zawodowego pogotowia górniczego - wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski, Maciej Zubel

ago/ zub/ pad/